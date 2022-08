En Guerrero se prioriza atender la inseguridad

La inseguridad, es sin duda, un tema complejo que se padece en especial en algunos estados de la República, incluyendo Guerrero, en donde se diseñan nuevas estrategias para reducir los índices delictivos.

En la Mesa para la Construcción de la Paz, que preside la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, están redoblando esfuerzos con el objetivo de atender el origen de la violencia, que por desgracia sigue ubicando a este estado suriano, como uno de los más violentos del país.

Por tanto, es entendible el porqué llegaron más militares, 350 en total, que se vienen a sumar al grupo que se encuentra acantonado desde principio de este año en el puerto de Acapulco, pero también se desplegaron en Chilpancingo e Iguala de la Independencia.

La estrategia es reforzar los operativos que llevan a cabo el personal de la Guardia Nacional y Policía del Estado, que a su vez, apoyan a las policías municipales, que han sido rebasadas por los grupos que generan la violencia.

La tarea, por supuesto que no es fácil, el problema es que se dejó crecer este cáncer social, al grado que la inseguridad se extendió en los municipios más importantes de la entidad, en donde los homicidios violentos son cotidianos.

Es evidente que habrá críticas por la llegada de este nuevo convoy de militares, pero mientras no se logre recuperar el terreno que han ganado los grupos delincuenciales, es necesario frenar su expansión.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, desde mi particular punto de vista, está haciendo la tarea, de no permitir que continúe al alza los homicidios dolosos, reforzando los operativos de prevención del delito en los sitios catalogados cómo focos rojos.

Por tanto, hay que entender que esto apenas comienza y que se está haciendo un loable esfuerzo para pacificar un estado que ha sido castigado por los hechos de violencia por la pugna que existe entre contrarios del crimen organizado.

Llevará tiempo, hay que comprender que no se lograrán resultados de la noche a la mañana, cuando han transcurrido sexenios y no más no pudieron terminar con este flagelo, de ahí mi reconocimiento a la titular del ejecutivo del estado Evelyn Salgado, porque se está atreviendo a dar resultados y ella sabe lo que le está pesando el morral, porque es quien lo está cargando.

¿O usted que opina querido lector?