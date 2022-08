Que se destituyan a funcionarios que no dan resultados

La regla en todo gobierno democrático, es que si algún integrante del gabinete no está funcionando, lo más correcto es darle las gracias y sustituirlo por alguien que sí cumpla con el perfil y que en el corto plazo dé resultados.

Esto lo comentó, porque la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, le solicitó la renuncia a Ernesto González Pérez del cargo de director de Reglamentos y Espectáculos del municipio, sin darse a conocer los motivos de tal determinación.

Es evidente que el ahora ex funcionario municipal debió de haber incurrido en una falta grave, de otro modo no se entiende que se le haya removido de su responsabilidad, que, por cierto, generó reacciones de inconformidad en diversos sectores del comercio organizado.

Aunque mi reflexión tiene que ver con el hecho de que hay funcionarios en la presente administración municipal, que no han respondido a la confianza que se les confirió y prácticamente nadie los conoce, tampoco se les ha visto haciendo el trabajo de campo y otros, carecen de capacidad para cumplir con en el desempeño de sus responsabilidades.

Me voy a referir al caso concreto del director de Vía Pública, Raúl Ceballos Carbajal, quien ha sido rebasado por el comercio informal y poco a poco se ha ido expandiéndose en toda la ciudad.

Los pocos operativos que ha llevado a cabo, tal parece que son producto de una mera ocurrencia, porque más tarda en dizque liberar los espacios invadidos con locales informales, que ser ocupados nuevamente por los mismos ambulantes.

En el colmo de la osadía de los ambulantes, se apoderaron de la calle Roberto Posada, cerca del viejo ayuntamiento, en donde vendedores de fruta con toda impunidad se apoderaron de las banquetas colocando cajas de madera.

Pero esta postal se observa en varios puntos de la ciudad, es entonces cuando surge la interrogante, ¿quién protege a este personaje? De otro modo debió de haber sido removido desde hace meses.

Claro que no es el único que no está dando resultados, hay otros, pero por el momento bien vale la pena poner sobre la mesa, qué criterios se están tomando para destituir a los integrantes del gabinete morenista.

Es cierto, dentro de los recientes cambios que se han hecho en el ayuntamiento, también se puesto el dedo en aquellos que no entendieron la política de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, pero no se aplica el mismo criterio con otros que no funcionan ni están dando resultados.

¿O usted qué opina querido lector?