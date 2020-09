Informe de Adela, más reproches que resultados

El segundo informe de la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, no era lo que esperaban los acapulqueños ni tampoco el espectáculo que adornó su lectura.

A la distancia, solo resta decir que faltó tacto político por parte de la alcaldesa, pues ante los reproches que le hicieron los representantes de las distintas fracciones del cabildo porteño, debió de adoptar una posición madura y no subirse al ring.

Aunque creo que lo más lamentable fue que ediles de su propio partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados por Javier Morlett Macho, arremetieran en su contra e hicieran publica la fractura interna.

Pero aún más que, se sumaran a las criticas de los regidores de oposición al ser más avezados al señalar que la actual administración no ha garantizado ningún avance y sólo ha tenido resultados mediocres.

Antes, los ediles de oposición en sus reproches destacaron el incumplimiento a los principios y compromisos que emanan de los gobiernos de la cuarta transformación, como no mentir, no robar y no traicionar, así como el presunto mal uso de los recursos públicos.

Pero sobre todo hubo coincidencias en cuestionar el mal manejo de la pandemia por el Covid-19 y exigir claridad en los gastos, porque las cifras no más no cuadran, entre estas los más de 700 mil pesos en los 10 mil kids de limpieza que se distribuyeron.

Punto y a parte mereció el reporte sobre la distribución de 2.5 millones de alimentos en las 35 cocinas comunitarias que se instalaron, pero que de acuerdo a sus propios datos solo se cubrió un 10 por ciento de la población.

A decir de los regidores morenistas, la realidad, no se puede ocultar, hay calles destrozadas, colonias sin agua, desorden urbano, basura y un mal manejo de los recursos económicos.

Pero lo que más llamó la atención fue de destinar dos millones de pesos, para la realización del segundo informe de gobierno, cuando en Acapulco se vive una situación muy crítica por la pandemia del Covid-19.

La presidenta municipal, Román Ocampo, se defendió y dio sus propias cifras en ese extenso documento que dio lectura, pero creo que no pudo echar abajo todos los señalamientos que le hicieron, sobre todo de usar este acto de rendición de cuentas para catapultarse a las elecciones del 2021.

¿O usted que opina querido lector?