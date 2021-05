“Guerrero ¿Escenario de riesgo?”

El Instituto Estatal y de Participación Ciudadana realizará este miércoles 19 el segundo debate oficial entre candidatas y candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero. A diferencia del primer debate, el partido Morena que no tenía candidato, ahora la candidata avisó a las autoridades electorales que no acudiría a este ejercicio que permite conocer en un solo momento, a quienes aspiran a llevar las riendas del gobierno y conocer el estilo con que busca gobernar.

En Guerrero, cuando estamos en el último mes de las campañas políticas, el segundo debate se convierte en un elemento de apreciación y casi definirá el perfil de quién gobernará.

Pero el Morena, a través de su candidata Evelyn, decidió no participar. Esto llama la atención de las y los guerrerenses. Por un lado porque no sabemos qué hacen en su mayoría algunas y algunos candidatos, y por el otro porque no conoceremos sus puntos de vista sobre los temas que se abordarán.

De quienes más sabemos es de Mario Moreno Arcos, de la Alianza PRI-PRD; de Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN.

De ahí se conoce la imagen de Ruth Zavaleta Salgado, porque está en sitios de redes sociales, dele click a alguna página y estará su rostro y la imagen de su partido, con una sola propuesta. Después algo se sabe de Manuel Negrete.

Y de quienes no se conoce nada, no sabemos si porque no hacen campaña o porque sus equipos están rebasados por la falta de experiencia es del candidato de la alianza PT-PVEM, Pedro Segura Balladares; poco menos de la candidata del PES, Dolores Huerta Valdovinos; y menos de Ambrosio Guzmán Juárez.

De la candidata de Morena, Evelyn Cecia Salgado Pineda no se conoce mucho de su propuesta de trabajo porque suele ser su papá, Félix Salgado Macedonio, quien toma la palabra, hace las propuestas. Marcial Rodríguez que da la voz de los boletines con la apreciación partidista del evento. Muy de vez en vez Evelyn, la candidata hace alguna intervención y lo más que conocemos es que le gusta y sabe cantar, por lo que algunos usuarios de redes han compartido videos diciendo “la torita en concierto…próximamente en tu m.”

Guerrero vive una campaña atípica. Con la injerencia del Presidente de México, con la descalificación a los órganos electorales y sus Consejeros y Magistrados. Tiene un mapa de riesgo que no conocemos las y los guerrerenses, pero que a través de las redes -también- sabemos cómo se vive la violencia y la inseguridad.

Y ahora, cuando estaremos atentos al segundo debate para definir la ruta del voto, la candidata de Morena no acudirá y la pregunta queda en el aire: falta de capacidad que pueda cambiar la dirección de lo que su partido considera buen posicionamiento? Un debate se convierte en un espacio esperado para el electorado. Por lo tanto conlleva un riesgo. Y sí, parece que Guerrero tiene un escenario de riesgo alto y lo más difícil aún no llega. Surrealismo?