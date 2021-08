El canal de la Escénica

Los acapulqueños teníamos poco tiempo de presumir y disfrutar nuestra hermosa avenida Escénica que se había rehabilitado y embellecido gracias al apoyo del gobernador Héctor Astudillo, quien autorizó una millonaria inversión en esa arteria tan importante que sirve de mirador y publicidad para que los turistas que aman al puerto de Acapulco se extasíen de la belleza de nuestras dos bahías (Santa Lucía y Puerto Marqués).

La avenida fue ampliada a lo ancho en algunos tramos colocándose ademas palmeras de ornato y luces de colores que en la noche resplandecían hermosas sobre la vegetación del camellón.

En pero, el H. (Sic) Ayuntamiento del puerto decidió otorgar un permi $ oa una empresa de fibra óptica que abrió una zanja de quince centímetros aproximadamente de ancho y cientos de metros de largo en línea -tipo serpiente- en dicha arteria, que van por los carriles de ida y vuelta.

Eso no fue lo malo, lo peor es que esta empresa que no se sabe su nombre, no tapó con el mismo material del asfalto que tenía la vialidad antes de que la abrieran, sino que solo la cubrieron con chapopote que a la primera lluvia desapareció .

Ante protestas ciudadanas, solo tapó unos metros con un poco de cemento que no resuelve el problema, ya que esta zanja está provocando que el automovilista que cae en ella se le mueva bruscamente el vehículo, aventándolo a un lado.

Además, ya se han registrado algunos accidentes con los motociclistas, que de igual manera, son sacudidos por la zanja y los han hecho caer, con consecuencias graves tanto para la salud, así como de tipo material.

Los medios periodísticos al cuestionar a la primera autoridad del municipio, obtienen como respuesta desganada “que se le pedirá a la empresa que tape correctamente dicha zanja”, sin que hasta la fecha lo haya hecho, ni lo hará.

¿Por qué no exigir al secretario de Obras Públicas cuentas sobre su falta de supervisión a dicha obra y en su caso la suspensión de la misma?

El sabía, por el proyecto que le debieron haber presentado los encargados de la obra, qué materiales se iban a utilizar para tapar la misma.

De igual manera, tampoco se tuvo el tino de vigilar que la zanja fuera recta, y no estilo serpiente, como se aprecia a simple vista.

Los acapulqueños dimos un paso adelante con la modernización de la Escénica y tres para atrás por la ambición, deshonestidad y corrupción de los gobernantes municipales. No te acabes Acapulco.