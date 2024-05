Así opina Oflo

Saludando al respetable desde nuestra Plaza de Toros Caletilla, reiterar nuestra insistencia para estar con la mejor empatía y encontrarnos en las urnas del próximo 2 de junio. ¿Por quién Votar? Obvio y entendible, por la candidata de oposición del actual gobierno federal.

De manera reiterada desde la elección de 2018, insistí a mis paisanas y paisanos reflexionar sobre su voto, haciéndoles ver que esa empantanada oferta política ofrecida, era totalmente utópica y traería resultados fatales para la situación económica, social y política del país.

No hicieron caso y con más de 30.1 millones de votos, llevaron al desempleado por 18 años a Palacio Nacional, convirtiéndolo en Virrey.

El punto central es que nunca me equivoqué en el desastre que hoy se encuentra nuestra nación. A casi seis años la famosa 4T, efectivamente ha logrado severas transformaciones negativas, nunca antes registradas en seguridad nacional <todos conocemos las cifras fatales de muerto tras muerto>; al igual la situación médica y sus medicinas <desastre total en clínicas para la atención de la paisanada y la famosa “Mega Farmacia” fue una falacia más de ya Saben Quién>; la educación a tiempo completo <arremetió a no disminuir el alto índice de analfabetos y malos estudiantes>; etcétera.

Por supuesto que en este análisis ex post de la elección, no voy a caer en la displicencia de seguir repitiendo los fatales errores de la 4T y hacer notar cuál es la verdadera situación en que hoy nos encontramos, indicadores perfectamente conocidos y acuñados a carta cabal.

Entiendo que la mayoría de los más de 90 millones que tendremos la oportunidad de ir a las urnas, sabemos perfectamente bien como cojea el país y que más le aqueja. Sólo los imberbes y mediocres se coinvertirán en avestruces, al momento de votar.

Entonces mis letras están nuevamente dirigidas a generar una efectiva concienciación, para otorgar su voto a quien te ofrece certidumbre en su oferta política, a quién por su actuación en la campaña y en los debates, te han convencido para ser la 75 presidenta de todos los mexicanos.

Acortando tiempos pregunto a cada elector ¿Hoy cómo se encuentra el lugar donde vives en materia de: protección civil, clínicas, medicinas, escuelas, agua potable, alumbrado y transporte público, mercados, recolección de basura, etcétera?

La corrupción de nuestros políticos es y será responsabilidad de cada uno de nosotros, al no ajustarles cuentas y haberles permitido carro competo en el Poder Legislativo.

Para gobiernos anteriores aquí fue donde aprovecharon esa oportunidad de darles todo el poder. Claro, en la inteligencia de que esos excesos de poder, de derroche, de ser omnipotentes y tlatoanis; dejaron huella para beneficio de los más pobres, de esos a los que el propio AMLO les ha dicho ser sus fieles por ser miserables y pobres, ya que él siempre les dará lo que le piden y desean.

Esta es gran incongruencia propia que debemos reconocer, al momento que esos gobiernos supuestamente conservadores nos dieron instituciones propias que costaron mucho en generarlas, de las cuales muchas de ellas, han sido desaparecidas por la 4T. ¿Entonces dónde estamos parados?

Por ejemplo, Oflo fue propiamente quien inició el tejido burocrático sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), al momento que su jefe el Dr. Jaime Zabludovsky Kuper le instruyó: genera una agenda entre los Presidentes del H. Congreso de la Unión, con el Secretario Jaime José Serra Puche, para que les haga el planteamiento del Presidente Carlos Salinas de Gortari, para firmar un Tratado de Libre Comercio con los gabachos, etcétera.

De manera respetuosa y humilde, sito este pasaje, por el simple hecho de que, si no se hubiera suscrito el TLCAN hoy T-MEC con los Estados Unidos y Canadá, nuestras relaciones económicas y comerciales con esos países pudieron ser totalmente a la inversa de como hoy se encuentran.

Por ello paisanas y paisanos, por favor seamos propios y congruentes con nuestra realidad, al momento de otorgar nuestro voto. Es decir, no todo fue corrupción e insisto, confirmen quienes y cómo se crearon toda esa serie de instituciones de infraestructura de crecimiento económico, seguridad, salud, educación, transporte y vías de comunicación, medio ambiente, etcétera.

Como ya lo he escrito, no voy a defender lo indefendible en materia de corrupción e impunidad, hoy ampliamente de gran abuso por el actual gobierno morenista, representado por ex políticos principalmente priistas y liderado por el gran e insoslayable peje lagarto tabasqueño, que en su momento el PRI, le negó a ser candidato a la gobernatura del Estado de Tabasco, uno de sus prioridades que nunca gobernó.

Esa negativa del PRI llevó al poder al hoy inestable presidente de México, cuya ambición le permite imaginar llegar a tener un gobierno transexenal, ante la realidad misma de ser un político ambicioso y perverso, formado a medias tintas en la H. Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Concluyendo, resulta prioritario considerar que de llegar a ganar la 4T el Poder Ejecutivo y lograr la mayoría en el Congreso de la Unión, pues ahora sí a cruzarse los dedos, ya que eso nos llevaría a tener una nueva Constitución Política, donde por ejemplo, toda la propiedad privada del país pasará a ser propiedad del gobierno, es decir, el gobierno tendría el dominio pleno de toda la propiedad privada.

Sobre esta afirmación, destacar que el partido Morena ha reiterado que dicha posibilidad es falsa, empero conociendo a la inconsistencia y los arrebatos de su líder, pues desde trinchera no se descarta esa posibilidad, ante los reiterados posicionamientos del Virrey de Palacio Nacional, para apoderarse del poder político nacional, al desaparecer todo tipo de instituciones y querer modificar a su interés nuestra actual Carta Magna.

Paisanas, paisanos, a tener claridad sobre lo que viene, a no dejarse sorprender y lo más importante encontrarnos tranquilos y seguros de que el 2 de junio de 2024, tendremos objetividad y propiedad para hacer posible de manera plural e incluyente la siguiente frase, con la que concluyo el presente análisis:

“Ahora es cuando, No habrá mañana”.

A LOS POSTRES…

>>> LA TRAGEDIA EMILIANO es una víctima más de este gobierno federal corrupto e impune, que nos tiene en cuclillas.

>>> XÓCHITL GÁLVEZ encabezará un gobierno de reconciliación y de reconstrucción nacional; formará un gobierno de coalición con las mujeres y los hombres de mejor preparación y experiencia, más allá de visiones ideológicas.

>>> TENGAMOS OBJETIVIDAD el gobierno de nuestra futura presidenta, será y tendrá su centro en el poder de la ciudadanía y de su Cuarto de Guerra que la llevó al poder. Los partidos políticos tendrán su cuota, pero no controlarán la investidura presidencial.

>>> VAYA POR FIN LA MAÑANERA SE SUSPENDERÁ a partir del 30 de mayo, en el tendiendo que siempre se violó la ética de NO respetar las reglas de las campañas electorales. Esta es la pulcritud del actual gobierno de ya Saben Quién.

>>> EN LA VEDA ELECTORAL esta prohibido: Actos de campaña y proselitismo electoral; Todo tipo de propaganda electoral; Propaganda gubernamental (excepto campañas de servicios educativos, de salud o protección civil) y Difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

>>> OFLO con previa acreditación de la plataforma del INE, será observador en la Casilla Acapulco 0004, Fraccionamiento Lomas de Costa Azul, Sección 287 y Listado Nominal 2284.