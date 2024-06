Así opina Oflo

Planito y parejo para no confundirnos. Recibí muchos mensajes ¡Qué paliza que les dieron, ya deberían de reflexionar!; pensaron que con sonrisitas, bailes y marchas de la marea rosa iban a ganar! Pues como oposición sean bienvenidos a la 4T, especialmente esa clase media.

Ciertamente fue una fuerte paliza que generó el líder de Morena, sí el bato ese que después de 18 exámenes extraordinarios, pudo pasar la materia de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Claro, ese personaje convertido en lagarto peje por el PRI que siempre lo torpedeo, llevándolo a realizar protestas a incendiar muchos pozos petroleros en el Golfo de México, el que vociferó que se pasó 18 años para llegar a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y desde 2018, encontrase bien posicionado en la Silla Presidencial y viviendo a pata tendida en nuestro Palacio Nacional.

La realidad es que AMLO o como se le diga peje lagarto o lagarto peje, fue quien hizo posible que su candidata obtuviera el 59.35 % de la elección federal, contra sólo 27.9% de la contrincante. No pues todos felices y todos contentos por la nada sorpresa de haber ganado la elección federal.

Entonces no fue paliza, fue madriza de 2 a 1. Bueno pues me lo explico lento y congruente para no apendejarme más de lo que ya estoy, desde la madrugada del pasado 3 de junio.

Claro que no tendría que ser de otra manera, AMLO desde que tomó el poder nunca chambeó, se posesionó mediante sus mañaneras haciendo política y despotricando contra todos sus oponentes. Desde ahí nos dijo que Claudia Sheinbaum sería su candidata y desde ahí, efectivamente él fue quien le dirigió su campaña presidencial, no respetando día alguno sobre la Veda Electoral, es decir, le valió madre y se sigue pasando las leyes por el arco del triunfo.

No le busquemos mangas al chaleco, el lagarto peje AMLO realizó y abusó de todo su poder y francachelas para lograr su gobierno transexenal, hoy estamos en camino de su gran objetivo: lograr transformar su populismo en un gobierno socialista.

Así es paisanas y paisanos: Desde el 2018 le entregamos al lagarto peje AMLO en cheque en blanco el país. Como oposición, no hemos actuado como tal, seguimos dando palos de ciego y ahora después del chapuzón, estamos como los conejos lampareados y al menos algunos de esos que han vivido del trapecio, se colarán a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Aquí en Acapulco mediante mis análisis he insistido y propuesto, iniciativas para la reconversión turística y exigir resultados a los gobiernos estatal y municipal. Estoy en el desierto, los empresarios, políticos y académicos se encuentran por sus propios intereses.

La cuestión es que la señora Sheinbaum, ganó cabalmente la elección con un arbitro altamente cuestionado, que tendremos que demostrar jurídicamente cómo se colgó con el lagarto peje AMLO, mediante el puente establecido con el Gobierno de Sonora.

Ante la millonada de votos a favor de la 4T actuamos inconscientemente al decir, fraude electoral, pero no paisanas y paisanos, el lagarto peje AMLO cosió muy bien su entripado, así que a manejar con inteligencia jurídica las impugnaciones a presentar.

Así fue, Oflo al menos dijo no puede ser que nos hayan ganado la elección, ante todo un desmadre político y abuso de poder por el ese Ya Sabes Quién; ante todo les escribí, que siempre debemos respetar la Democracia que no alcanzo a entender a la paisanada: A pesar de los graves problemas de seguridad, economía, salud, educación, medio ambiente, etcétera, hayan dado su voto a Morena y sus compinches.

La verdad es que el hambre, los odios y el poder; han clavado un golpe fuerte a la Democracia mexicana, ya toda la paisanada tendrá que darse sus golpes de pecho por la traición a los principios y honor a la patria, a nuestra bandera y a nuestro himno nacional.

Hoy el gobierno mexicano se encuentra en manos de la delincuencia organizada, el lagarto peje AMLO se lo entregó en charola de plata, confirmando todo mediante la caída del sistema al término de la noche del 2 de junio. Igualito a lo que le pasó a Carlos Salinas de Gortari, con la diferencia de que este último fue más inteligente y enterró todo, mediante las muertes de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.

Ya veremos si los abrazos se consolidan en más amor a la delincuencia organizada que hizo por mucho ganar la presente elección, esa es la cara que hoy tiene México en el ámbito mundial. La delincuencia organizada gobierna desde Tijuana hasta QRoo; claro excepto Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y ciertas Alcaldías de la Ciudad de México.

En otro contexto, muy bien que se haya requerido el proceso “Casilla por Casilla…Voto por Voto”, que nos ha dado algunas sorpresas en una modesta millonada de votos a favor de Morena, muy por arriba de la población correspondiente a dicha casilla, donde el INE tendrá que responder y a ver a donde mete su jeta la presidente Taddei

Ciertamente que transitamos por un camino muy dócil para la 4T y muy complicado para todos nosotros que tenemos que sacar la casta por nuestro país.

Por ejemplo, el lagarto peje AMLO tiene todo a modo para hacer desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proceder este acto inconstitucional, estaremos aceptando que un solo personaje como el ese lagarto peje AMLO, sea el único en tomar las decisiones para mantenernos independientes, este es el gran reto de conducta permanente para mantener la esencia misma de la Corte que hace posible el equilibrio institucional de independencia.

Si no hay una SCJN independiente, que haga respetar la Constitución y los derechos humanos, se perderá importancia de la misma ya que al estar decidida por una sola persona perderá justicia y la democracia estará fuera de todo su contexto y las leyes serán una barbaridad. Por ello la SCJN, es fundamental para la vida independiente, de no existir como tal, se entraría a una etapa de autoritarismo y no se entendería que acatar para la nación.

No más errores utópicos, más empatía en nuestra toma de decisiones ¿cómo y qué hacer? Ese es nuestro reto, ya que el nuevo gobierno del lagarto peje AMLO viene con todo por sus 18 propuestas, para modificar nuestra Constitución Política.

Tengamos presente que el Congreso de la Unión, hasta tanto no se le impugne tiene prácticamente mayoría calificada en las dos Cámaras. Esta situación por supuesto que nos tiene contra la pared, con demasiada impotencia y dolor intelectual y emocional.

Entonces a ponernos las pilas para ser congruentes en nuestras opiniones y recomendaciones. Tengamos la propiedad celestial de que Dios está con todos nosotros, disculpen por meter a Dios en estas cosas, pero para Oflo, él es su piedra angular.

A LOS POSTRES…





>>> EN ACAPULCO Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) y empresarios de la zona turística de La Condesa, dan la bienvenida al segundo periodo de gobierno de la espléndida presidenta Abelina López Rodríguez, que ya recibió su constancia de nombramiento.

>>> CONTEO RÁPIDO cinco mil 651 casillas que representan un 74.3 % de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95 % = Claudia Sheinbaum Pardo se ubica entre el 58.3 y el 60.7 %, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz entre el 26.6 y el 28.6 % y Jorge Álvarez Máynez, entre el 9.9 y el 10.8 %.

>>> ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS del país, la mayor deuda en toda la historia de México: 15 billones 434 mil 161.2 millones de pesos, monto equivalente al 45.5% del PIB (al cierre de primer trimestre de 2024. Fuente: SHCP_Shrfsp)

>>> PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO CIUDADANO que generaron votos en la elección del 2 de junio de 2024: Adultos mayores, Personas con Discapacidad, Apoyo a Madres Trabajadoras, Apoyo Mujeres con Bienestar y Becas Benito Juárez.

>>> ¿QUIÉN GOBERNARÁ LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS? Morena: Acapulco (tercer gobierno, por eso estamos cómo estamos), Cancún (también tercer gobierno, pero nada que ver con Acapulco), Tulum, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Los Cabos, Puerto Peñasco y Manzanillo; Partido Verde: Huatulco y Puerto Vallarta; Alianza PAN-PRI-PRD: Zihuatanejo.