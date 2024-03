Así opina Oflo

Ciertamente que el 1 de marzo de 2024, iniciaron las campañas políticas que tendrán una duración de 90 días y decidirán la elección del próximo 2 de junio, por supuesto las de mayor trascendencia de nuestra realidad, aprendizaje y acomodamiento económico, político y social.

Entonces como repetidamente les he insistido, a ser inteligentes con nuestro voto, a no venderlo y establecer el compromiso de ir a votar. No hacerlo, es no respetar nuestra integridad ética de perspectiva personal.

Les insisto, hay que agendar el 2 de junio de 2024 para cumplir con nuestro compromiso electoral, que nos permitirá sacar de Palacio Nacional al omnipotente AMLO que hoy a diestra y siniestra hace cumplir su perversa y nula inteligencia como mandatario nacional.

La discrecionalidad absoluta demuestra que los dados están cargados y blindados en pro de la lituana Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que con sólo apreciarla y escucharla distorsiona mi entorno emocional.

Las permanentes encuestas señalan que hasta hoy día CSP está con 18 puntos arriba de Xóchitl Gálvez Ruiz (XHR) por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Esas cifras son las que vamos a cambiar, con la voluntad y determinación de todos nosotros para que no permitamos que continúen realizándose las decisiones totalitarias unilaterales del supuesto mesías AMLO.

La verdad es contundente y así lo escribí en columnas pasadas, AMLO tiene maniatada a la totalidad de sus seguidores, a sus chairos que los considera como estúpidos, insensibles y tontos, mediante los miserables pero significativos apoyos económicos que les otorga, ya adelantados hasta el mes de junio.

¿Cómo debemos considerar el adelanto de estos apoyos? Pues una simple y clara compra de votos, donde las autoridades electorales hacen caso omiso.

Toda esta perversa estrategia electoral es la que debemos contravenir y observar, si es que efectivamente queremos retomar el camino perdido, si deseamos hacer del país una nación no más en manos de la delincuencia organizada, más productiva económicamente, con mayor cultura, menos problemas de salud y ambientales, etcétera.

Es decir, no le busquemos chichis a las gallinas apoyando a CSP, hagamos mediante nuestro voto un revire perfecto de limpieza y pulcritud en pro de XGR.

Claro que para ello, hay que estar muy ocupados para contravenir toda esa serie de estrategias casi perfectas de AMLO, que nos tiene contra la pared para quienes nos ha costado mucho lograr lo que tenemos.

Cierro el presente análisis compartiéndoles las principales cinco estrategias de XGR en materia de Seguridad y de Economía, que deben ser nte promovidas entre todos nosotros, hacer esto es generar votos:

Seguridad Nacional:





1. Se acabarán los abrazos a los criminales, se les aplicará la ley.

2. Fortalecimiento de los mandos estales y municipales.

3. No más privilegios a los delincuentes, el que la hace, la paga.

4. Cero extorsiones a los negocios, ya basta que lo negocios sean cerrados.

5. Cuidaremos a quien nos cuida, daremos salarios dignos y seguridad social para policías, pensiones, seguro de vida y crédito de vivienda.





Economía Nacional:









1. Pensión para los mayores de 60 años.

2. Regreso al seguro popular y mejores servicios de salud.

3. Se garantizará la constitucionalidad del presupuesto federal con los gobiernos estatales y municipales.

4. Impulso a las pequeñas y medianas empresas, así cómo aprovechamiento del potencial turístico nacional

5. Reducción deuda del gobierno federal y fomento al crecimiento económico.

Paisanas y paisanos entendamos que entre nuestras prioridades, destaque la de mejorar nuestra situación económica y emocional y para ello, es prioritario lograr mejores resultados y causas, no más gobiernos que consientan a los delincuentes y pongan en instituciones militares proyectos prioritarios de desarrollo económico.

A LOS POSTRES…

>>> DE EXCELENCIA que nuestro pasado análisis, haya contribuido en fortalecer la estrategia de seguridad, para evitar los bloqueos a la XXXI Edición del Abierto Mexicano de Tenis.

>>> PROYECTOS AIFA, DOS BOCAS Y TREN MAYA: inexistente planeación estratégica, despilfarro y dispendio de recursos públicos.

>>> XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ inició su campaña con absoluto respeto a las víctimas del crimen organizado, va por los jóvenes, reitera, “este proyecto de campaña se los dedico a los jóvenes, no tengan duda que vamos a regresar a la paz y tranquilidad del país. México requiere luchar por la vida, luchar por la verdad y luchar por un México sin miedo”.

>>> ÁNGEL LAYO AGUIRRE RIVERO ABSOLUTAMENTE EN PRO DE CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ofreció: “hacer todo lo que estuviera a su alcance para que la morenista gane la presidencia”.

>>> HÉCTOR ASTUDILLO FLORES renunció al PRI tras 40 de militancia política “No acepto un partido dividido y despreciado. Se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni reflexión”. Sin ratificar su militancia navega en Movimiento Ciudadano.

>>> FRANCISCO MARTÍN MORENO: 2 de junio de 2024 “Es el día de salvar a México y acudir a votar”.