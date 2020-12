Aguirre, el gran elector

La política no es un arte. La política es un juego, que se convierte en el medio para mostrar habilidad en el campo de batalla. Quien desconoce el campo de batalla y quien desconoce las reglas del juego no puede sobrevivir. Y la política que se ha hecho en Guerrero muestra quienes o quien y con quien se maneja la gran masa electoral.

La política muestra el nivel en el que como sociedad nos encontramos. Y es una de las formas con más referentes para conocer cómo está la estructura que domina y manda.

La política no se teje con amigos o con amigas. La política se teje con alianzas. No hay espacio para la o el débil. No hay espacio para sensibilería. La política se hace con fuertes o se hacen fortalezas con quienes puedan representar alianzas que no siempre abren a la sociedad ya que dejaría de ser un juego de poder.

Este día, 30 de noviembre, el calendario electoral marca como la fecha en que habrán de presentarse registros de candidatas y candidatos a Diputados Locales. Es decir, este día en nuestra entidad federativa, se abrirá el primer juego fuerte de las alianzas, de los intereses, de las condiciones que reflejarán los acuerdos que debe construir un solo rostro que ayude a elevar el nivel de votación para alcanzar el verdadero poder del Estado, la Gubernatura.

Por eso en Guerrero se ha transitado entre el escándalo y el perdón. Y quienes han gobernado la entidad han buscado construir estructuras fuertes que les permita permanecer dentro del juego del poder. Hay quienes tienen fuerza y hay quienes tienen dinero. Hay quienes tienen estructura y grupo y hay quienes tienen dinero. Hay quienes tienen relaciones de poder y hay quienes tienen dinero. Y hay quienes tienen ambos, y en ello sustentan su apuesta. Hoy, como antes, quizá como siempre, se ha apostado pormantener y por extender el poder.

Y en Guerrero de entre los ex Gobernadores hay uno que domina el juego: Ángel Aguirre Rivero. Que ha mostrado a dos de los gigantes del partidismo, el PRI y el PRD, que tiene mejor conocimiento de la zona de juego y que conoce a fondo a sus jugadores. No es de extrañar que su nombre esté asociado con más fuerza que la de otros ex gobernadores a las reglas de juego que prevalecerán en esta contienda. En esta contienda que está mostrando el perfil de los jugadores cambiará la forma en que se acercará la política a la gran masa electoral. Pero el gran elector seguirá vigente.

El país está envuelto en el mismo tema, la forma y los juegos de sobrevivencia, la forma en que mueven las piezas para salvar sus cuellos no es ajena a las formas que refleja la historia. La traición, la delación, caminan juntas también porque han hecho de la política la forma de ejercer poder. El rostro de las y los jugadores nos mostrará que Guerrero se perfila. Surrealismo?