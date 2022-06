Taxco no confrontará a la delincuencia con “plomazos”

Al rechazar que la ciudad colonial de Taxco de Alarcón sea peligrosa, el alcalde Mario Figueroa Mundo afirmó que no se confrontará a “plomazos” con grupos de la delincuencia organizada.

En declaraciones hechas en Acapulco, dijo que pese a contar con 32 elementos de la policía municipal, de los cuales 16 están certificados, "este pueblo mágico de Guerrero es el más seguro de la entidad".

En entrevista, el primer edil llamó a quienes aseguran que en el municipio hay violencia, a visitar y recorrer la ciudad que gobierna en la región Norte.

Figueroa Mundo destacó que su gobierno no combatirá la inseguridad con "plomazos" ni con la confrontación con los grupos criminales.

“Mi proyecto no es el enfrentamiento, no es la confrontación mi proyecto va enfocado a cortar de raíz la delincuencia; cómo, no darle a los jóvenes, no ponerlos en manos de la delincuencia; cómo, que hagan deporte, que hagan cultura, que hagan todo pero menos que se vayan a manos de la delincuencia”, dijo.

En el tema de los policías certificados, Figueroa Mundo dijo que pretenden todos lo estén, sin embargo, precisó que son pocos elementos “pero con eso estamos dando resultados”.

“Queremos tener más policías, queremos tener policías turísticas para que esa policía atienda directamente al turismo”.

Aseguró que su ciudad no tiene ningún asesinato y que en seguridad están dando resultados como en ninguna otra ciudad, “no existe allá la inseguridad, existe la seguridad, somos pequeños pueblos que realmente no tenemos esa problemática porque nuestro turismo es religioso, cultural y deportivo, no dan cabida a eso”.

El alcalde de la ciudad platera detalló que están considerando un proyecto para que el turista pueda pernoctar más noches en Taxco.

“Pretendemos que el turista se quede una o dos noches con el “video mapping”, donde se dará a conocer lo que es Taxco, las leyendas, el porqué es juego de pelota y toda la esencia que diferencia a la ciudad.

Así también comentó sobre el evento deportivo DownHill que se realizará en el mes de noviembre en el que confía que el gobierno federal les dé todo el apoyo.