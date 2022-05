Más de 10 hoteles ven pasar los años en el abandono

En Acapulco, existen más de diez estructuras de hoteles ubicadas sobre la costera Miguel Alemán, que se encuentran en un abandono total y que representan un riesgo de colapso, ante algún fenómeno natural de gran magnitud.

El ex presidente del colegio de ingenieros y arquitectos en el estado de Guerrero, Joel Rosas Castillo, manifestó que las estructuras de los hoteles que representan un riesgo de colapso en Acapulco, tienen entre 10, 20 y hasta 30 años de abandono total, por lo que, en este tiempo, no se les ha dado ningún tipo de mantenimiento y podrían estar en una total debilidad.

Entre algunas de las estructuras abandonadas hasta con más de diez niveles de altura que están en total abandono en la zona turística, se encuentra el ex hotel “Maris”, actualmente utilizado como dormitorio y gran bodega de comerciantes de artesanías que utilizan con sus puestos la plaza Politecnica, al igual que este, otro de los inmuebles que una vez fueron hospederías es el hotel “Arabela”, ubicado cerca del Centro Internacional Acapulco.

El Hotel “Delfín”, cerca de la zona de la Base Naval también abandonado desde hace más de diez años, además de este en el área de la Costera Miguel Alemán, también se ubica, el Hotel “Los Pericos”, el mismo Hotel “Caleta” el cual fue escenario de importantes películas mecanas en los años 50 y 60, el Hotel “Vacaciones” el cual también es considerado un sitio de alto riesgo por el deterioro de su estructura.

El ingeniero Rosas Castillo, urgió que estos inmuebles abandonados, deben de ser sometidos a un programa de demolición por parte de las autoridades de gobierno quien son los que deben de proceder a los tramites que marca la ley para poder desparecerlos antes de que sean producto de algún tipo de desgracia en el puerto.

“De manera estructural todos estos edificios, están muy afectados, no solo por el tiempo que tienen, sino también porque no tuvieron una buena rehabilitación en el momento en el que funcionario, además de estos, también son afectados por la propia bahía que expide la brisa que llega a la estructura y debilita hasta las varillas que forman las llamadas través y los techos de cada cuarto”, explicó el ex presidente de los ingenieros en Guerrero.

Otro hotel que permanece cerrado y deteriorado. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Aunado a estas afectaciones, el ingeniero en materia civil, expresó que los inmuebles, también han sufrido una descompensación estructural por los temblores que se han registrado en Acapulco, como el del pasado mes de septiembre que dejó daños en hospederías que están funcionando de manera normal.

Manifestó que sería un grave error, pensar en algún momento el volver a poner en funcionamiento estos inmuebles, porque el riesgo sería mayor al estarlos rentando a cientos de turistas que llegan al puerto de Acapulco un fin de semana o en temporada de vacaciones.

Agregó que el invertir en un proceso de demolición de los hoteles abandonados, no sería un gasto económico, sino una inversión, porque se estaría evitando algún tipo de desgracia en un futuro.