Hackers vaciaron cuentas de San Miguel Totolapan

Ladrones cibernéticos habrían hackeado las cuentas oficiales del municipio de San Miguel Totolapan y se apoderaron de ocho millones 747 mil 307 pesos, mismos que estaban destinados a cubrir el costo por la prestación de los servicios públicos en ese municipio así como el pago de la nómina, proveedores y contratistas, en este municipio en octubre un grupo delincuencial asesinó a más de 20 personas incluido el entonces presidente municipal.

Aun cuando este hecho no ha sido confirmado por ninguna autoridad oficial, a través de redes sociales se difundió un documento atribuido al Ayuntamiento, firmado y sellado por el presidente municipal sustituto, Fredy Vázquez Palacios, así como el cuerpo de regidores formado por Felipe Salgado Cano, Mayra Lizdeth Corona Mercado, Luis Antonio Catalán Palacios, María Alluqui Colarte Alarcón, Mauro Urioso Nájera, María Anayeli Cruz Araujo, y el secretario general, José Enrique Aguilar Hernández, en el que se denuncia el robo de tales recursos, aunque no aparece la firma de la síndica procuradora Municipal, María Elena Barragán Urióstegui.

Cabe hacer notar que este reportero buscó también esta información en el Portal Oficial del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, sin embargo resulta que no se encuentra actualizado ni corresponde siquiera a las actuales autoridades municipales.

De acuerdo a este documento, que tiene la fecha de ayer, el “ataque cibernético” habría ocurrido el pasado 22 de diciembre, día en el que supuestamente fue sustraída la totalidad de los recursos públicos que se tenían disponibles en cinco cuentas institucionales que se tienen “aperturadas” en “Citibanamex”, cuenta 445 en CD. Altamirano, Guerrero, con número de cliente 80978269

Ese día 22 de diciembre se habrían realizado de manera irregular hasta 26 transferencias “no reconocidas ni autorizadas por este Ayuntamiento por una cantidad total de 8 millones 747 mil 307 pesos, dejando prácticamente en ceros las cinco cuentas.

El comunicado agrega que “dichos recursos económicos se encontraban destinados para la prestación de servicios públicos que el artículo 115 de la Constitución Federal mandata al Municipio, con los cuales se deben garantizar los derechos humanos, como lo son el agua potable, seguridad pública, tránsito, salud, entre otros de vital importancia, así como para el pago de nóminas proveedores y contratistas, mediante los cuales se administra operan y proporcionan los servicios públicos, infraestructura, equipamiento y demás requerimientos para la función de este gobierno municipal”.

Estado Acapulco, con más reclamaciones en la Condusef

El alcalde y los regidores de ese municipio de la región de la Tierra Caliente agrega que ante tal hecho, ese día se solicitó de manera oficial al “Citibanamex” “se informara de las cuentas o nombres de las personas o instituciones a quienes se les transfirió a través del fraude cibernético de manera indebida el recurso referido y se les solicitó de manera urgente el reembolso de dicha cantidad; sin que a esta fecha se obtenga alguna respuesta favorable a esta petición”.

En el documento se destaca que hasta ayer la institución bancaria sólo había comunicado que “posiblemente será hasta el mes de febrero del 2023 cuando se nos dé alguna respuesta al respecto, no obstante que las instituciones bancarias como lo es “Citibanamex” debieran garantizar la seguridad cibernética como un aspecto primordial para sus clientes, lo cual en este caso no fue así y no se está actuando de manera expedita para reparar el daño a este ente público que representamos”.

Por lo anterior señalan que “ante esta situación se pone a este Ayuntamiento prácticamente inoperable ante la demanda ciudadana, en consecuencia, solicitamos la intervención urgente de todos los destinatarios de este comunicado, para efecto de que se restituya a este Ayuntamiento los recursos públicos que le fueron saqueados de manera fraudulenta y ante la opacidad de “Citibanamex”, con la precisión de que esta autoridad Municipal ha procedido de manera oportuna con demandas ante la CONDUSEF y ante la Fiscalía General de la República, con el fin de que se sancione a los responsables y se obtenga la reparación del daño a favor de este municipio.

Estado Suplantan identidad de 106 instituciones financieras

El citado comunicado es dirigido, “para su intervención y solidaridad” a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación nacionales, estatales y regionales, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a la Comisión Nacional Bancaria, a los ejecutivos nacionales de CITIBANAMEX, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda; al Congreso del Estado, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al dirigente estatal de este instituto político Alberto Catalán Bastida, al presidente del Consejo Político Estatal perredista, Mario Ruiz Valencia, a los presidentes municipales de toda la República Mexicana, a los 81 alcaldes de Guerrero, y al coordinador de los alcaldes del PRD, Omar González Guerrero.

Cabe recordar que el 5 de octubre del presente año, en San Miguel Totolapan, un grupo de hombres fuertemente armados asesinaron al presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda y a su papá, el ex alcalde Juan Mendoza Acosta, así como a 20 personas más cuando se encontraban en una reunión.

Por estos hechos, ante la renuncia del presidente municipal suplente, José Alberto Nava Palacios, para asumir el cargo, el Congreso del Estado designó a Freddy Vázquez Palacios el 17 de noviembre pasado.