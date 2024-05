Ayuntamientos deben entregar listado de refugios temporales

El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus dijo que los 85 ayuntamientos tienen de plazo hasta este viernes 3 de mayo para entregar el listado de refugios temporales ante la llegada de la temporada de lluvias.

Asimismo dio a conocer que se tiene un censo de solo 2 mil 300 familias que habitan en zonas de alto riesgo de manera permanente.

El funcionario estatal, dijo que a 12 días de que inicie oficialmente la temporada de lluvias, no hay una actualización de refugios temporales porque lo municipios no han entregado la información.

“No nos han entregado varios municipios su información sobre el listado de refugios temporales, tiene como límite ya esta semana para que se pueda integrar la totalidad de refugios”.

Sin embargo, estimó que sea la misma lista de refugios temporales que se utilizó el año pasado, de 400, aunque reconoció que hubo una disminución porque en el caso de Acapulco, después de Otis, hay lugares donde no solo eran inseguros sino que también tuvieron daños.

Insistió que el listado de refugios temporales, los 85 Ayuntamientos deben de entregarlo diez días antes de que inicie la temporada de lluvias.

Arroyo Matus, invitó a los municipios para que todas las personas que estén en zona de alto riesgo estén notificadas y que una vez que se publique el listado de refugios temporales, que ubiquen la zona donde podrán acudir en caso de que se acerque un fenómeno hidrometeorológico.

Añadió que los hogares que ocupan las personas y que están asentadas en zona de alto riesgo son temporales y cuando acuden a visitarlos los elementos de Protección Civil para notificarlos no se les encuentra.

“La mayoría de los lugares que utiliza las personas para vivir son temporales, nos hemos encontrado en sitios donde solamente hay un par de cuatro horcones para sostener la techumbre y ni siquiera tienen techumbre y no se pueden considerar como lugares que se está habitado de manera permanente sino temporal”.

Algunas viviendas quedaron en las orillas de los cerros tras el paso del huracán Otis en Acapulco, lo que representa un gran riesgo para las familias. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que la dependencia a su cargo lleva un registro de 2 mil 300 familias que pudieran estar asentadas en zona de alto riesgo, y es probable que sean mucho más pero no se encuentran en los lugares y los utilizan solamente como un lugar para tener un predio y no autorizado para no vivir pero no están en los lugares”, precisó.

En ese sentido, dio a conocer que se le está haciendo la invitación a los Ayuntamientos para que notifiquen de que las familias que habitan en zona de alto riesgo sepan que pueden ir a resguardarse a un refugio temporal en caso de un fenómeno natural.

Detalló que las 2 mil 300 familias que están en zona de riesgo están en Acapulco, Chilpancingo, Atoyac de Álvarez.

El funcionario estatal no descartó que el dato de personas que están asentadas en zona de alto riesgo sea mayor, pero aclaró que no se pudo censar porque no se encontró a nadie en esos lugares y “son muy temporales, solamente van ahí algunos días de la semana no están de manera permanente”.

Arroyo Matus, dijo que Protección Civil tiene que notificar a las familias que habitan en zona de alto riesgo de que tienen un lugar donde acudir para estar en condiciones más seguras.