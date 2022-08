Condusef alerta sobre robo de información bancaria

La delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ) en Guerrero de informacion

Ricardo Torres Herrera, titular de la unidad de atención de usuarios de la Condusef en el estado, actualizado que este año se tiene un aumento de quejas -196- por transferencias electrónicas bancarias no reconocidas.

Asimismo dio a conocer que las quejas en cargos no reconocidos de cuentas bancarias son 152 ; consumo vía Internet no reconocidos son 93, consumos no reconocidos 474 y esto se han presentado durante el primer semestre de este año .

Dijo que los ladrones cibernéticos andan haciendo de la suya tratando de sorprender a la gente con aplicaciones falsas instituciones bancarias.

“Este año se disparó a 196 asuntos de transferencias electrónicas no reconocidos, es decir se ha incrementado sustancialmente este rubro”.

Dijo que a través de las aplicaciones supuestamente bancarias les piden información para actualizar contraseñas e incluso a veces el usuario la otorga de manera voluntaria y eso los hace más vulnerables a estos actos ilícitos y el problema de transferencias electrónicas ha ido en aumento.

“Es importante que la gente no de contraseña y si está entrando a su app cuidar que efectivamente sea la correcta para evitar caer en manos de la delincuencia”.

Añadió que de las quejas que se presentan, la Condusef en las dos etapas que se inicia con la institución financiera el 40 por ciento se resuelv ey de ahí se pasa el proceso de conciliación donde el resultado es menor.

“Cuando se acredita que no fue el usuario, el propio banco reconoce que muchos de los casos que no fue el usuario que hizo la operación y de ello se tiene que hacer diversas investigaciones para determinar si propiamente fue a través del celular o si fue en equipo de cómputo donde se hizo la operación”, precisó.

Por otra parte, el funcionario federal dijo que el robo de identidad en Guerrero ha disminuido y se tiene 10 asuntos ante Condusef y se ha estado atendiendo el 80 por ciento de ellos.

“Ha bajado con dificultad ese rubro pero no hay que bajar la guardia porque también están a la orden del día esos ladrones”, precisó el delegado de Condusef.

Pidió a la población tomar las medidas para no caer en estas “garras” de éste delito cibernético y sacó no manejar su información bancaria en redes sociales o Internet público o cafés internet por qué los aviones cibernéticos a eso se dedican a estar “cachando en las redes” para robarles el dinero.

Recomendó consultar a app bancarios o información de alguna institución bancaria en casa o en redes seguras.