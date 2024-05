La candidata Abelina admite repunte de violencia en Acapulco

La candidata a la alcaldía de Acapulco por los partidos Morena-Verde-PT, Abelina López Rodríguez reconoció que ha incrementado el índice de inseguridad y violencia en el puerto.

López Rodríguez admitió el tema del crecimiento del ambulantaje y la basura, sin embargo, precisó que ella recibió 5 camiones para la recolección de desechos al inicio de su administración en el 2021 y actualmente se tienen 54 más 20 camionetas nuevas.

Por parte, se le cuestionó del recurso de impugnación que presentó en el IEPC la regidora con licencia por el partido de Morena en el Cabildo de Acapulco Laura Caballero Rodríguez, porque supuestamente no se cumplió de manera clara el proceso de la selección a lo que la candidata señaló que ganaron la encuesta.

“Son tiros guajiros hubo un registro ahí se pudo registrar todo, hubo una encuesta y en la encuesta fuimos llamados a que nos dieran a conocer y la encuesta finalmente la ganamos nosotros creo que no hay nada que perder, hay veces que son estrategias de fuego amigo, hay que seguirle. Yo entiendo que cuando se es Morena es una sola línea”, destacó.

En otro tema opinó acerca de la violencia política en cuestión de género a la que ha sido objeto puntualizando que la misoginia no hace más que más que la ofensa cuando no se tienen propuestas.

Abelina López Rodríguez candidata a la alcaldía de Acapulco por los partidos Morena-Verde-PT. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Dijo que todos los días desde que inició su campaña se le ha ofendido “todas las mujeres somos víctimas de la misoginia, y hay que tomar, hay que actuar y pido que se ponga la queja y retomar esa exposición y presentar la denuncia para dejar un precedente porque no se puede continuar así yo jamás tengo el estilo de denostar porque mi tiempo está enfocado en Acapulco, este municipio no está para que todo sea difamación, ni ética y moral no me permite”, concluyó.

Hizo un llamado fraterno de unidad puntualizando que en las contiendas no hay enemigos ni adversarios y que él decide es el pueblo.

López Rodríguez quien busca la reelección, fue cuestionada por integrantes del Grupo Aca ante el incremento de las licencias de funcionamiento, los cobros excesivos y la falta de agua potable, el ambulantaje, el deficiente servicio de recolección de basura en la ciudad entre otros temas.