Acapulco retrocede en prevención ante fenómenos meteorológicos

El ex secretario de Protección Civil y de medio ambiente en el estado, Sabás de la Rosa Camacho, consideró que en los últimos tres años se tiene un retroceso en Acapulco en materia de prevención ante fenómenos meteorológicos y estimó que el número de familias asentadas en zonas de alto riesgo rebasa los 10 mil.

En entrevista el ex funcionario del estado reconoció que en Acapulco, no se tiene una preparación adecuada para poder hacerle frente a problemas naturales que ocasionan alguna devastación como el pasado huracán Otis en octubre del 2023, los huracanes Ingrid y Manuel, así como el huracán Paulina categoría 4 y el sismo de más de 7 grados ocurrido en el mes de septiembre del 2021.

“No, no estamos preparados, desafortunadamente las dependencias de Protección Civil del estado y del municipio, no han hecho nada, nada preventivamente, no es posible que a 16 días de iniciar la temporada de lluvia se el pacífico mexicano, no se tenga estructurado y aplicado un trabajo de prevención para la población vulnerable en el tema de protección civil estamos hablando de más 20 mil personas que se tenían que mover en caso de unja emergencia”, señaló.

Dijo que en el año 2015, 2016, se tenía un censo de familias habitando las zonas de alto riesgo y rebasaban las diez mil familias, situadas en barrancas, laderas, cerca de arroyos y de causes, más a parte de las zonas inundables que se tienen en Acapulco, y hoy la cifra debe de ser superior a las de hace diez años.

De la Rosa Camacho lamentó que hoy en día, los procesos de prevención en zonas de riesgo como la realización de simulacros de evacuación, formación de comités ciudadanos y responsables de zonas y albergues, no se estén desarrollando aún cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales han sido de daños considerables.

Dijo que la situación de la prevención en protección civil, no sólo ha tenido un retroceso en las acciones para garantizar la seguridad de las miles de personas que siguen viviendo en las zonas de riesgo, alto riesgo e inundables, sino también en la instalación de los albergues que pasaron de más de 140 luego del huracán Paulina, a sólo 35 sitios hoy en día para albergar a miles de personas que pudieran ser evacuadas ante algún riesgo que se tenga en temporada de lluvias.

Indicó que en 1997, en Acapulco dentro de los más de 140 inmuebles para refugios, se tenían algunos que eran considerados por su magnitud como albergues con una mayor capacidad para concentrar a la población en caso de una destrucción de Acapulco, entre estos el Centro Internacional Acapulco (CIA), y Unidades Deportivas.

Miles familias viven en zonas de alto riesgo en Acapulco. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Insuficientes, 35 refugios temporales para albergar a miles de ciudadanos

El ex funcionario en el gobierno que encabezó el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, reafirmó que los 35 albergues que se tienen hoy en Acapulco, no tienen la capacidad de albergar a miles de personas que en un momento, pudieran ser evacuados de las colonias asentadas en sitios de alto riesgo.

Añadió que fuera de ser insuficientes los 35 albergues que se tienen hoy en Acapulco, se debe de saber si estos cuentan con las condiciones necesarias para ser utilizados por las personas que pudieran ser evacuadas en un momento de riesgo.

“Hoy veo que los 35 refugios temporales, no tiene la capacidad de albergar a un gran número de personas como se vivió el año pasado con el huracán Otis, no se tiene la capacidad, pero además tendrán las condiciones adecuadas, como la comunicación, para que los vidrios de las ventanas no se quiebren en caso de intensos vientos, funciones de agua, de luz y de todo tipo de abastecimiento”, dijo.

Sabas de la Rosa, aseguró que en Acapulco, se está viviendo un panorama muy crítico en materia de protección civil muy adverso para lo que se podría venir para este destino de playa, luego de lo ocurrido por el pasado huracán Otis en octubre del 2023.

Expresó que se ha dejado de trabajar con la población más vulnerable, ya no hay simulacros, ya no hay señalizaciones de rutas para albergues, ya no se tiene un trabajo de capacitación para familias, ya no hay organización de los comités de protección civil, por lo que insistió que la situación es crítica que se está viviendo.

Dijo que mientras no se tenga un panorama certero de la situación, en Acapulco no se tendrá un programa claro de lo que se tiene que hacer en las zonas de alto riesgo donde se podría tener a mas de 100 mil personas viviendo en situación de riesgo.