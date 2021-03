Félix Salgado Macedonio presentará juicio político contra consejeros del INE

Félix Salgado Macedonio adelantó que presentará un juicio político en contra de los siete consejeros del INE que votaron a favor de quitarle la candidatura a gobernador de Guerrero y pidió a sus simpatizantes incrementar el nivel de la movilización este sábado en puntos carreteros.

Durante su participación en la asamblea realizada en el municipio de San Jerónimo, de la región costa grande de Guerrero, el senador con licencia externó su respeto para los trabajadores de los órganos electorales de la entidad y el nacional, sin embargo, dijo que buscará que los consejeros sean destituidos por arbitrarios. Estado Llama Félix Salgado Macedonio a movilizarse pacíficamente en Guerrero por fallo de INE

“Los culpables nomas son siete, consejeros en línea, nadas más siete, esos son, a los que les vamos a iniciar un juicio político para que sean destituidos por arbitrarios, se les pasó la mano, abuso de poder, un abuso el que cometieron”; dijo.

Salgado Macedonio dijo que la máxima que pudieron aplicarle a Morena fue una multa porque no presentó su informe, pero no se destituye al candidato de Guerrero. “Nomás yo les gusté,

“Pero se van a arrepentir. El TRIFE hará justicia al pueblo de Guerrero. Pero sí, nos vamos a movilizar de manera pacífica. Ya están en todo el estado, ahorita me están enseñando, las fotos y los videos, mañana hay que movilizarse, hay que intensificar en los puntos carreteros, en los cruceros, las mujeres del Quemado confiamos en Félix Salgado”, dijo.

Sugirió que en los mensajes de las pancartas, puedan colocar las leyendas de “INE te equivocaste”, “INE la regaste”, entre otros mensajes que serán parte de la movilización en contra del retiro de su candidatura.

Reiteró que no había sido notificado oficialmente de la determinación para suspender actividades públicas de campaña, por lo que no podrá salir en eventos y adelantó que con su equipo de abogados van a encabezar la defensa ante el TRIFE para que les devuelvan la candidatura.

“Pero no me ha notificado, en tanto no sea notificado sigo siendo, y ya que me notifican ya le paro, pero nosotros nos vamos a la impugnación, nos dan cuatro días para impugnar y esos cuatro días ustedes están trabajando movilizados en la protesta, no haciendo campaña para que no me cuantifique el INE, INE estás equivocado y luego nos vemos las caras”; dijo.

Salgado Macedonio adelantó que en caso de que el TRIFE no les devuelva la candidatura, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque están violando sus derechos políticos a participar como ciudadano “limpio y honorable”.

“Como no pudieron embarrarme con su campaña sucia, ahora me quitan, como una cosa aberrante, injusta, autoritaria, prepotente, ya lo dijo hoy el presidente de la república, un atentado a la democracia”, insistió.