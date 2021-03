Llama el PAN a detener el “Morenavirus”

Un llamado a todos los panistas de corazón y de convicción a unirse para detener al “morenavirus” que está padeciendo el país, hizo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza, durante su visita que realizó al puerto de Acapulco con la candidata a la gubernatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal.

En conferencia de prensa que ofreció en un restaurante de la Zona Diamante, el dirigente del panismo nacional no pasó por alto referirse al caso del abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional, después que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró la candidatura: “Yo no sé si le vayan a dejar el registro o no a Félix Salgado Macedonio, pero no se puede permitir tener como gobernador a un violador”. Local Amaga Félix Salgado con boicotear elecciones en Guerrero

Tal y como lo expresó también en su mensaje que dirigió a los vecinos de la cancha techada de la comunidad 10 de abril, de la zona suburbana, puntualizó: “eso es un insulto para ustedes, para sus hijas y para sus familias. No permitan tener de gobernador a un barbaján y además alcohólico”.

Por eso reiteró que, se tiene que aplicar la vacuna al morenavirus este 6 de junio. Hay que votar. Hay que rescatar a México, para frenar el deterioro morenista, la destrucción y la regresión, que está padeciendo el país, precisó.

Marko Cortés, insistió en combatir el populismo destructivo y regresivo morenista, ponerle un alto a Morena, para poner a Mèxico a la vanguardia y no en el retroceso.

Confirmó que denunciaron al gobierno federal por negligencia criminal ante la Fiscalía General de la República, porque muchas vidas se perdieron y que pudieron haberse salvado, si se hubieran hecho pruebas y más pruebas, como lo pidió la Organización Mundial de la Salud.

“México hoy es de los países más lentos en el proceso de vacunación ni siquiera se ha terminado de vacunar a todo el personal médico y ya estaban vacunando a los “cuervos” de la nación. Es inaceptable que mientras otros países ya tengan un tercio de su población vacunada, como es el caso de Estados Unidos y Chile, por poner dos ejemplos de América, en México no se llega ni siquiera al 2 por ciento.

El gobierno de Morena, ni picha ni cacha ni deja batear, por eso presentamos la denuncia por negligencia criminal, por eso han dicho que la pandemia no es culpa de Morena, pero su actuación ha generado la pérdida de vidas que se pudieron haber salvado.

En el tema de la inseguridad, el dirigente nacional del PAN, Cortés Mendoza, preciso que el mensaje que envió el gobierno federal de abrazos y no balazos, de irle a dar la mano en medio de la pandemia a la madre del “Chapo” Guzmán el mensaje es muy claro, “aquí pónganse a jalar que no pasa nada”.

Alertó que la delincuencia se está extendiendo, autoridades de los Estados Unidos acaban de decir que la delincuencia organizada se posesionó del 35 por ciento del territorio nacional y eso es muy preocupante. La delincuencia es como el cáncer, puede hacer una metátesis y va a estar controlando todo.

“Por eso estamos pidiendo seguridad, pero no para nuestros candidatos, sino para todos los mexicanos, para todos los guerrerenses, para la libre circulación de un lugar a otro”, apuntó.