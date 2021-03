Una medida extrema e indebida la del INE, asegura Adela Román

La alcaldesa Adela Román Ocampo, calificó la resolución del INE, como una medida extrema e indebida debido a que no se está cortando a todos con la misma tijera, y adelantó que ya está analizando una impugnación.

En conferencia de prensa en la que se dio a conocer la campaña, "Turista Responsable", que se pondrá en marcha durante la temporada de vacaciones de semana santa, la presidenta, afirmó que ya se está analizando con abogados el proceso de impugnar dicha resolución que dio a conocer el INE la noche de este jueves, donde también se retiró la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Estado “Félix aguanta el pueblo se levanta”, gritan simpatizantes en instalaciones del INE

"El INE, está actuando de manera sectaria, atendiendo situaciones del orden político y no jurídico como debe de ser, y esto lo tendremos que resaltar, una vez que nos notifiquen de manera formal", expresó la primera edil de la ciudad durante la conferencia de prensa.

Recalcó que ya están platicando con el grupo de los abogados sobre una impugnación a la resolución del Instituto Nacional Electoral.

Por otro lado, al regrese a la encuesta para elegir al candidato de Morena a la alcaldía, aseguró que aún no se tiene de manera oficial ni candidata ni candidato.

"Mientras no tengamos un notificación oficial, y no se muestre el resultado de la encuesta no podemos decir que ya tenemos candidata o candidato", expresó ante los medios de comunicación.

Dijo que el senador Salón Jara, ya no era delegado especial del comité Nacional de Morena en Guerrero, cuando dió a conocer un resultado de encuesta que de manera oficial no se ha informado por el comité de Morena.

En la resolución del INE, además de Adela Román Ocampo, también están considerados el empresario y ex presidente municipal Luis Walton Aburto, el ex delegado Federal Pablo Amílcar Sandoval, Yair García Delgado y Fernando Lacunza.