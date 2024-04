Impune crimen de periodista en Taxco; familiares piden justicia

A ocho años del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en la ciudad de Taxco, familiares y amigos lanzaron la campaña mediática para demandar justicia y que se esclarezca este oprobioso crimen, el llamado es a pedir justicia con el hashtags #JusticiaParaPacheco y #8AñosDeImpunidad.

Francisco Pacheco fue corresponsal en la zona norte del Periódico El Sol de Acapulco, y fue privado de la vida por sujetos armados que lo esperaron en la entrada de su domicilio y lo atacaron a balazos.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha logrado establecer el móvil del crimen, no tiene ninguna persona detenida, y la carpeta de investigación desde hace años que no se mueve para tratar de establecer quién y por qué lo privaron de la vida.

Lea también: El periodismo se hace en medio de agresiones gubernamentales y de criminales

Fue a las 6:45 de la mañana del lunes 25 de abril de 2016, cuando la noticia en segundos recorrió el mundo, en la ciudad colonial de Taxco uno de los periodistas más reconocidos de la zona norte de Guerrero había sido asesinado a balazos por desconocidos.

“Hoy recordamos con dolor el 8º aniversario del cobarde asesinato del periodista Francisco Pacheco en Taxco, Guerrero. Nos unimos en un llamado a la justicia bajo los hashtags #JusticiaParaPacheco y #8AñosDeImpunidad. Te pedimos que nos apoyes compartiendo esta publicación en tus redes sociales”, publicó el Twitter del periódico que Pacheco Beltrán fundó con el nombre de El Foro de Taxco.

En una carta firmada pro la familia se expresa que han transcurrido 2 mil 922 días desde que el periodista Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado con dos disparos de arma de fuego en la entrada de su casa.

Estado Pide gobierno estatal agilizar investigación de crimen de periodista

Informan que a ocho años del crimen se mantiene en el exilio por la falta de condiciones de seguridad para regresar a la esta población donde todo dejaron abandonado.

“Después de 8 años de investigaciones, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), no ha logrado imputar a ninguna persona. La Comisión de Atención a Víctimas tampoco ha podido reparar el daño a sus familiares y el Mecanismo de Protección a Periodistas sigue manteniendo medidas de seguridad para la familia”.

Cabe señalar que en la misma ciudad de Taxco en diciembre del año pasado cinco periodistas fueron “levantados” por un grupo de hombres armados que los mantuvieron días retenidos y después los liberaron, tras el hecho, los periodistas huyeron de Taxco y no han vuelto a escribir nada de esta ciudad.