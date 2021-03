Llama Félix Salgado Macedonio a movilizarse pacíficamente en Guerrero por fallo de INE

Antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le notifique oficialmente, por correo o en su domicilio, la determinación de retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero por no entregar en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña, Félix Salgado Macedonio pidió a sus seguidores movilizarse pacíficamente en contra de este fallo.

En su mensaje ante simpatizantes del municipio de Tecpan de Galeana, de la región costa grande de la entidad, Salgado Macedonio preguntó a los presentes si vieron la conferencia “mañanera donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dejó muy en claro que lo que está haciendo el INE es un atentado a la democracia, el INE es árbitro, no jugador”. Estado AMLO califica al INE de ser "extremo poder conservador" tras retirar candidatura a Félix Salgado

Dijo que “el INE es un árbitro que debe ser confiable, que debe regular la campaña, ponerse en medio no ponerse a favor de alguien y aquí lo que está haciendo el INE es colocarse, a favor de la mafia, de intereses oscuros que están moviendo todo esto para que no lleguemos a la democracia en Guerrero, pero se equivoca el INE, se equivocó el INE con Guerrero, Guerrero es único en el país”.

En su discurso, llamó a sus seguidores a luchar y a hacer valer la voluntad popular y manifestó su confianza de que el Tribunal Federal Electoral le devuelva la candidatura para que “se respete la voluntad del pueblo de Guerrero, si no hay institución que respete, nosotros el pueblo la vamos a hacer respetar”.

Insistió que “no se van a dejar, van a hacer valer la voluntad popular” y remarcó que está a la espera de que le manden la notificación a su domicilio o a su correo electrónico del retiro de la candidatura y mencionó que una vez recibida la comunicación, realizarán a la impugnación.

“Iremos a la lucha legal y jurídica, y ustedes el pueblo se siguen movilizando, manifestando, al doble, con las cartulinas, las mantas de protestas en contra de la acción arbitraria y antidemocrática del INE. ¿Compromiso?, Sí, respondieron los presentes.

Pidió a los simpatizantes que se movilicen dentro de la ley, sin tomas, ni bloqueos carreteros e indicó que irán a las casetas y carreteras a informar a la gente a través de un escrito, al tiempo de aclarar que esto no será parte de la campaña, sino un acto de protesta para que no contabilicen como gastos las papeletas con la información sobre la determinación del INE. “No tenemos recursos, pero eso no será campaña será protesta y con una hoja a mano”, dijo.

Al final, criticó que los consejeros del INE porque le quitaron la candidatura a través de una sesión en “línea” sin acudir a las oficinas del organismo porque temen enfermarse de Covid-19 y ganan medio millón de pesos mensuales.

“No nos pueden quitar siete consejeros en línea, porque les da miedo sesionar porque se pueden contagiar”; dijo.

Dijo que le han hecho mucha guerra sucia y echado mucho lodo en lo que va del proceso y antes.

En su turno, el secretario general de Morena en funciones de presidente en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a organizar una gran movilización para protestar en el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del retiro de la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio.

Durante el mitin proselitista realizado en Tecpan de Galeana, región de la costa grande de la entidad, Rodríguez Saldaña pidió “vamos organizando una gran movilización para ir al INE, para demostrarles que con el pueblo de Guerrero, que con el pueblo de Tecpan no se juega”.