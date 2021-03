No me meteré en el tema de Félix Salgado, asegura Mario Moreno Arcos

El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, aseguró que, no se meterá al tema del retiro de la candidatura a Félix Salgado por parte del INE y se concentrará en su campaña por las siete regiones del estado.

Entrevistado luego de realizar un recorrido por el mercado de la colonia Progreso en Acapulco, Moreno Arcos, dijo no temer a la fiscalización del INE y señaló que no rebasará el tope de campaña permitido por la institución electoral. Estado Retira INE registro de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero

"En todos mis eventos durante estos 20 días de campaña han estado supervisando los del INE un levantamiento de los gastos de campaña y vamos a cumplir al pie de la letra no vamos a tener problemas respetaremos el tope de campaña", aseguró.

Sobre la determinación del INE donde le retiran la candidatura a Félix Salgado por no presentar sus gastos de precampaña, Mario Moreno insistió que, no es su tema y no se meterá en asuntos que lo distraigan de su objetivo que es ser el próximo gobernador de Guerrero.

"Soy muy respetuoso yo no me meto en esos temas yo estoy concentrado en mi campaña quiero ser gobernador de Guerrero y esta es mi chamba estar cerca de la gente es lo que voy a hacer", insistió.

Mario Moreno Arcos se comprometió a rescatar los mercados de Acapulco en caso de ganar los comicios el 06 de junio y llegar a la gubernatura del estado de Guerrero.