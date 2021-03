Entrega de programa Procampo podría generar contagios, temen habitantes

Habitantes de la comunidad de Tulimán perteneciente al municipio de Huitzuco, demandaron al gobierno federal que se implemente alguna alternativa para que el pago del programa para el campo (procampo) no se siga realizando en la cabecera municipal donde se forman grandes filas de beneficiarios sin ninguna medida preventiva ante la pandemia de covid-19.

Eudocio Ayala, quien es líder natural de la población, señaló que se han estado llamando a los pobladores de Tulimán a la oficina de Telecom, para recibir el apoyo de procampo, lo que es muy bueno porque con ello se estimula la producción agrícola, sin embargo, lo están haciendo como si no hubiera pandemia. Local Sin respuesta demanda de locatarios del mercado Constituyentes

Señaló que el martes fueron llamados todos los campesinos que sus apellidos inicien con las letras de la A a la I, estos fueron aproximadamente 150 mismos que tuvieron que pagar pasaje de la comunidad a la cabecera municipal, y obviamente viajar en unidades de transporte llenas y exponiéndose a un riesgo de contagio.

Indicó que han pedido a las autoridades que se busquen mecanismos para que los apoyos lleguen hasta la comunidad “que la Guardia Nacional que actualmente sólo anda como turistas paseando, pudieran llevar un módulo de pagos móvil o que en lugar de construir estadios como el que se hizo para el equipo del hermano del presidente se usen para construir un cajero en la población”.

Resaltó que la misma situación que en este momento se vive para los beneficiarios del Procampo se tiene para quienes son apoyados con otros programas y es preocupante porque los campesinos van y no miden el riesgo al que se exponen, después vendrán a la población a contagiar a sus familias y sus familias a otras familias.

“En poblaciones como Tulimán esto es muy grave porque no tenemos acceso a un hospital donde se puedan atender casos covid, incluso tenemos muchos problemas con el abasto de agua y si no tenemos agua pues no es fácil contener las enfermedades”.

Mencionó que en el caso de Huitzuco no se tiene condiciones para estar recibiendo grandes cantidades de personas principalmente porque no hay sanitarios públicos para que quienes van a hacer cola en las oficinas de Telecom pudieran hacer sus necesidades fisiológicas, “la falta de sanitarios sin duda es un riesgo de gran tamaño que las autoridades no han valorado”.