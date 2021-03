Morena debe elegir un perfil que garantice honradez y honestidad: Solorio Almazán

El síndico administrativo con licencia en el cabildo de Acapulco, Javier Solorio Almazán, hizo un llamado al comité nacional de Morena, para que, en este nuevo proceso de selección del candidato a la gubernatura de Guerrero, se escoja al personaje que garantice, honradez y honestidad, que son factores que se requieren en la entidad.

Criticó también a todos los que se han anotado para algún cargo de elección popular en el proceso de este año, a que pidan por ética y moral licencia. Estado Prohibido realizar actos electorales en lugares cerrados: Antonio Jaimes

Señaló que está no es una guerra contra nadie en particular, pero es inmoral que "primero me anotó a la gubernatura y después a la presidencia, y después, me regreso otra vez a la gubernatura, no se puede jugar con Guerrero".

En conferencia de prensa en un restaurante de la zona Dorada del puerto, el también aspirante a la candidatura a la presidencia de Acapulco por Morena, dijo que, para garantizar un proceso de selección democrático y transparente, se debe de considerar en la nueva encuesta al exdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval.

"Confío en que el comité nacional de Morena, en esta nueva ocasión, tome una decisión que, a todos los militares y simpatizantes de este proyecto de nación, los llene de orgullo y de un futuro con porvenir para el estado de Guerrero", consideró.

Dijo que es necesario, construir un nuevo acuerdo, pero este no para lograr una candidatura al costo que sea, sino acuerdo que tenga como principal objetivo el combatir en su totalidad el problema de la corrupción en Guerrero.