Sin respuesta demanda de locatarios del mercado Constituyentes

Locatarios del mercado de mariscos y pescados Constituyentes, denunciaron que se mantienen sin respuesta a las gestiones que han realizado por más de dos años para que las autoridades de gobierno, realicen la rehabilitación de la nave donde funcionan 400 locales.

Manifestaron que la estructura del mercado, está deteriorada por lo que representa un riesgo no sólo para los locatarios, sino también para las personas que acuden a realizar sus compras.

"Estamos en un constante riesgo, no hay drenaje, no hay sanitarios, no contamos con servicio de energía eléctrica y esto representa inseguridad por las noches, hemos estado realizando gestiones desde hace más de dos años, pero ninguna autoridad nos da una respuesta para ayudarnos", expreso Andrés Adame Camacho dirigente.

Señaló que los locatarios, están dispuestos a apoyar al gobierno con la rehabilitación del mercado, "no queremos todo regalado, estamos consientes de que tenemos que integrarnos a los trabajos, pero queremos que se hagan por el riesgo en el que estamos trabajando en estos momentos".

Adame Camacho, agregó que el mercado tienen 36 años de haber sido fundado, y en este tiempo, no se le ha realizado ningún tipo de trabajo de rehabilitación, por lo que su estado es deplorable en cuanto a su estructura.

Agregó que la situación de falta de servicios como luz y drenaje, además de la mala situación económica generada por la pandemia del Covid-19, ha provocado que por lo menos unos 150 de los 400 locales, estén cerrados.