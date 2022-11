Bandas delincuenciales involucradas de la violencia en Acapulco y Zihuatanejo

La Fiscal General del Estado (FEG), Sandra Luz Valdovinos dijo que de acuerdo a los indicios que han arrojado las investigaciones sobre los hechos violentos que se han registrado recientemente en la playa Icacos, son cometidos presuntamente por bandas de la delincuencia organizada, aunque prefirió no a dar a conocerse qué grupos operan.

Comentó en entrevista que a veces las investigaciones no son tan rápidas como quisieran y ejemplificó que en el caso del homicidio que aconteció contra un turista en esa zona de playa, ocurrida en abril, se tuvo que hace varias diligencias y análisis de investigación y ya se tiene a los responsables que son tres policias municipales.

Aclaró que la prevención no le corresponde a la Fiscalía General del Estado, sin embargo suma esfuerzos junto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la policia municipal de Acapulco y junto con la alcaldesa Abelina López tratarán que en la medida de lo posible esos sucesos se vayan acotando cada vez menos poder restablecer La Paz y la seguridad en el municipio.

Lee también: Gobierno toma control de seguridad en sierra de Guerrero

Dijo que por seguridad de la investigación que se realiza por los incidentes de violencia que se han registrado en la zona de playa Icacos, se reserva qué grupos de la delincuencia operan.

En el caso del municipio de Zihuatanejo, donde un joven aparece en un video prendiéndole fuego a una tortillera por no dar la cuota, la fiscal guerrerenses dijo que se ha detenido a un integrante de la banda delictiva los viagras.

“Se han detenido a integrantes de una banda delincuencial de nombre los viagras en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía siempre coordina mucha de las acciones con el resto de instituciones”.

Sigue investigación por la pérdida de 10 millones de pesos por elementos de la FGE

En cuanto a los 10 millones de pesos que presuntamente no entregaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial de Costa Azul durante un decomiso que hicieron elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Acapulco, la Fiscal Guerrerense refirió que se está realizando una carpeta de investigación y se tiene varias líneas de las indagatorias.

“Pero de que se esta investigando (qué pasó con los 10 millones de pesos ) efectivamente se está investigando”.

— ¿Si hay involucrados de la propia dependencia de no entregar ese dinero?

—Aparentemente si.

—¿Sorpresivo para usted que se sigan cometiendo esa situación bajo su mando?

—No, porque no he terminado de limpiar la fiscalía, no es una situación que se pueda dar en un año cuando han venido aconteciendo por más de una década el hecho de la fiscalía cuente con servidores públicos corruptos, es difícil transformar una institución en unos meses cuando se ha llevado años con romperlo.

Por otra parte, destacó que sigue su curso la investigación por el asesinato de las 20 personas en San Miguel Totolapan por el delito de homicidio doloso del que señalan como presunto responsable al Fresa y su hermano el pez.