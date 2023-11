Asisten pocos alumnos en regreso a clases de escuelas particulares

Con una escasa matrícula de alumnos se reanudaron clases sólo en algunas escuelas particulares que no sufrieron mayores daños tras el paso del huracán Otis en Acapulco.

El motivo se debe que, pese a que las instituciones se encuentran ya en óptimas condiciones para continuar luego de 29 días sin clases, más del 70 por ciento de los estudiantes se encuentran fuera de la Ciudad debido a las pocas condiciones que servicios básicos en sus hogares.

Lea también: Iniciarán autoridades este lunes revisión de las escuelas dañadas

Y es que aún no cuentan con el suministro de agua potable, gas, internet, y el servicio de la energía eléctrica va y viene, aunado a que en las calles del puerto aún se observan cúmulos de basura, hecho que señalaron pudiera afectar la salud de los estudiantes.

"Mis hijas tampoco se presentarán esta semana debido a que seguimos sin luz, sin agua y sin Internet en casa. Si las cosas mejoran la siguiente semana valoraremos la situación", expresó una madre de familia de primaria en un grupo de WhatsApp de un colegio.

Estado Padres de familia piden a la SEG no exponer salud de los niños

Asimismo, el señor Abraham padre de una joven de secundaria dijo que la mayoría de los niños y jóvenes están fuera de Acapulco, "no son las condiciones óptimas para que estén aquí, sobre todo exponiéndolos a la epidemia sanitaria que se está desarrollando, además de los brotes de dengue, Acapulco no está en condiciones todavía de llevar una vida normal con los niños", especificó.

Sin embargo, hay otros padres de familia como la señora Laura, opinó que el no ir a las clases después de casi un mes "no sé si acaso prefieren que el retraso escolar sea mayor para nuestros hijos al aplazar el regreso, pero también debemos fomentar en ellos la resiliencia, igual, aunque lleve a mi hija caminando prefiero eso, no nació en auto y tiene que aprender a superar obstáculos".

Lo cierto es que este día fue muy mínima la cantidad de los padres de familia que llevaron a sus hijos a clases, destacando que pagarán el mes de colegiatura sin ningún problema, pero que sus hijos aún no asistirán a la escuela hasta que el puerto esté en mejores condiciones.