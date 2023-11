Maestros no regresarán a clases si no hay condiciones: SNTE

El secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, dijo que los docentes no regresarán a clases mientras no haya condiciones en las escuelas de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez ya que un gran porcentaje sufrió daños por el huracán Otis.

A casi un mes de la afectación que dejó este fenómeno meteorológico, el líder sindical del magisterio comentó que hay maestros damnificados y tampoco están en condiciones para volver a laborar de manera presencial.

"Seguiremos respaldando a los trabajadores de la educación de Acapulco y Coyuca de Benítez que resultaron afectados por el huracán Otis, quienes aún no cuentan con las condiciones en sus centros de trabajo y escuelas para volver a laborar de manera presencial", precisó.

En breve entrevista, dijo no tener el dato de cuántos maestros asistieron a las aulas, pero aclaró que los trabajadores de la educación no están obligados a regresar a sus labores donde no haya condiciones.

La Secretaría de Educación Guerrero informó que este martes 21 de noviembre se reanudarán las clases y actividades administrativas en los centros de trabajo en donde "no haya ningún riesgo para la comunidad educativa, en acuerdo con docentes y padres de familia".

En ese sentido, el líder estatal del SNTE Sección 14 fijó su postura donde estableció que la SEG no tiene porqué amenazar a ningún trabajador de la educación y aseguró que respaldará a los docentes que no asistan a sus centros de trabajo que aún no están en condiciones, para salvaguardar la integridad física.

"La autoridad educativa local no debe amenazar a ningún trabajador, todas las compañeras y los compañeros tienen el respaldo del SNTE y no permitiremos que se violenten sus derechos laborales", aclaró.

Dio a conocer que hasta la fecha se tienen reportados con afectación 561 centros educativos y administrativos, de los cuales se han censado 400.

Dijo que la Directiva Sindical siguió entregando apoyos a trabajadores de la educación en el Jardín de Niños "Amado Nervo", de la colonia Las Cruces, ya qué hay muchos maestros afectados y con daños en sus viviendas.