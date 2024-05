Competencia por la alcaldía de Acapulco entre Abelina y Yoshio

Los ex dirigentes municipales del PRI y PRD, Bulmaro Cabrera Rojas y Amed Salas Justo, hoy militantes de Movimiento Ciudadano, calificaron como un acto de deceleración el llamado que hizo el dirigente del Partido Revolucionario Institucional Sofío Ramírez, para que el abanderado del partido naranja Yoshio Ávila, decline por Carlos Granda.

Bulmaro Cabrera dijo que este llamado del dirigente del PRI es de desesperación porque corren el riesgo de perder su registro en este proceso electoral donde debido a que las preferencias no les favorecen a escasos días de que concluyan las campañas con rumbo al proceso del próximo 2 de junio.

El ex perredista y el ex dirigente del PRI en Acapulco, Bulmaro Cabrera y Amed Salas, aseguraron que este llamado de auxilio a estas alturas de las campañas electorales, no es más que un remedo de lo hecho por su dirigencia nacional, ante los malos resultados que han tenido en sus recorridos en busca del respaldo de los acapulqueños.

Argumentaron que el llamado de auxilio de los priístas es tardío, pues las declinaciones del PRI y del PRD ya se hicieron desde hace más de un mes, pero a favor del candidato del partido Movimiento Ciudadano Yoshio Ávila, quien ha mostrado un crecimiento entre las preferencias de quienes acudirán a votar este próximo dos de junio.

Precisaron que a menos de 15 días de que termine el proceso de las campañas, se ha consolidado que la lucha por la presidencia de Acapulco, es entre el candidato de Movimiento Ciudadano Yoshio Ávila y la candidata de Morena Abelina López.