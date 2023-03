Abelina llama a la conciencia ciudadana a no tirar basura

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, hizo un llamado enérgico a la conciencia de la ciudadanía para no tirar basura a los cauces que desembocan al mar al dar el banderazo de salida del Programa de limpieza manual de canales pluviales 2023.

En el evento realizado junto al ex Ineban, López Rodríguez informó que los trabajos se realizarán en aproximadamente 4 meses y que pretenden ganar tiempo al tiempo, porque puede llover en el mes de abril debido al cambio climático.

“A ti te hago el llamado, a ti, que sientan tantita conciencia, tengan tantito amor para los demás, no tiren basura en la calle, no tienen basura en lo canales, a ti te estoy llamando sociedad hagamos conciencia sólo el gobierno no puede, requiero de ti”, dijo.

Acompañada por regidores del cabildo porteño, la alcaldesa anunció que traerán a un extra de mil personas que se quieran sumar de manera voluntaria a esas limpiezas sin cobrar un peso.

La alcaldesa dio el banderazo de salida del programa de limpieza de canales pluviales./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Por su parte, la coordinadora de los Servicios Públicos Otilia Hinojosa Loza detalló que se intervendrá en 117 kilómetros lineales y serán 800 mil metros cuadrados en la limpieza manual, lo que hace la suma de 79 causes pluviales de 119, entre ramales y canales que se tienen.

Reiteró que las tareas se realizarán en un período de 4 meses con la mano de 200 personas que fueron contratados.

“Queremos evitar que los residuos en las primeras lluvias se reciban en las playas, en las calles o en taponamientos y se tenga problemas de desbordamientos en algunos lugares y se ponga en riesgo la vida de muchos ciudadanos”.

Agregó que los trabajos se realizarán con Maquinaria pesada, con tracto camión, retro excavadora, camiones recolectores, así como palas, picos y machetes.