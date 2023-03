Reclama Abelina a Sedatu 290 mdp por obra en Costera

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, reclamó a la Sedatu que aporte los 290 millones de pesos que se comprometió canalizar a los trabajos del colector de la costera Miguel Alemán, “porque nosotros cumplimos con el 10 por ciento que nos tocaba y ahora exigimos que cumplan con su palabra”.

La primera edil expresó lo anterior en conferencia de prensa que ofreció al término de la clausura de la instalación del “Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial”, en donde señaló que este recurso debió de haberse entregado desde diciembre del año pasado, pero es fecha que ahora dan largas bajo el argumento que están viendo ya su petición.

Visiblemente molesta, explicó que su gobierno aportó 29 millones de pesos, 10 se utilizaron en la rehabilitación de la planta tratadora de la Nao Trinidad y los 19 restantes para cambiar los 867 metros del colector, ahora le toca continuar a Sedatu, desde la Diana a Manzanillo y desde el Morro al ayuntamiento.

Recordó que la parte que le correspondió al ayuntamiento fue del hotel El Presidente al Morro, que ya se concluyó, tal y como lo prometieron los responsables de estos trabajos, por lo que no habrá ninguna afectación por las obras a las ya próximas vacaciones de Semana Santa.

La edil, López Rodríguez, anunció que se acaba de reunir vía virtual con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en donde se acordó una inversión de 280 millones de pesos, en los trabajos en los que se va a priorizar un canal de Manzanillo, donde se funden aguas negras con la potable, a parte que esta azolvado.

Dijo que tiene 70 años y nadie lo atiende, por lo que está dentro del proyecto que se echará andar después de las vacaciones de Semana Santa, pero que abarcará del colector de Manzanillo a Caleta, con una mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno.

Reiteró que no dejará de presionar a la Sedatu, para que cumpla con la entrega de los 290 millones de pesos y que dejen de dar excusas, porque a través de las redes sociales solo le dicen que ya están viendo el tema, pero en los hechos se hacen los desentendidos y la obra no puede avanzar porque no hay recursos para continuar con la sustitución del colector.

Por otro lado, anunció que este viernes dará el banderazo de arranque de los trabajos de limpieza de los canales, cuencas y arroyos, para prevenir que durante la temporada de lluvias no representen un riesgo de inundación y afecte a la parte baja del puerto de Acapulco.