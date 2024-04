Empresarios dudan de nuestra capacidad laboral: Discapacitados

Gerardo Sierra Espinobarro, presidente de la asociación "Vida Independiente Guerrero", lamentó que los espacios laborales para ellos aún son difíciles de conseguir debido a que en su mayoría las empresas dudan de su capacidad.

Aunado a ello se suma la dificultad de poderse desplazarse en las instalaciones laborales, así como en los baños, ya que muchas veces no tienen las medidas razonables o las adecuaciones necesarias para que las personas puedan entrar y sin necesidad de que alguien les ayude.

Por si fuera menos se le suma también que la propia ciudad no está diseñada para una discapacidad motriz si no para todas las discapacidades en general, no cumple con ciertos requerimientos para poderse desplazarse de una manera correcta.

"Falta mucha empatía de las personas, los pocos espacios que hay para una persona con discapacidad no la respetan o no te ayudan cuando ven que necesitas algún apoyo se hacen los que no ven incluso el mismo transporte público, hace falta concientizar".

Las personas con discacidad motriz enfrentan discriminación de transportistas, quienes prefieren evitar llevarlos para no tener que ayudarles con la silla de ruedas / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

El presidente de la asociación "Vida Independiente Guerrero" informó que de sus integrantes sólo el 10% cuenta con un empleo formal, por la falta de sensibilidad, otro emprende y el resto son personas que no pueden trabajar porque además de tener una discapacidad padecen de enfermedades crónicas o úlceras.

No obstante, dijo que ya se tienen algunas pláticas con algunas empresas para que les abran espacios como Bimbo, Walmart, OXXO, Bodega Aurrera, el aeropuerto de la Ciudad de México, y con el banco BBVA.

Sierra Espinobarro indicó que se lucha diariamente para poder llegar a la sociedad y a la inclusión para ser tomados en cuenta en todos los aspectos como el laboral y el uso del transporte.

Muchas veces somos discriminados por los transportistas porque les hacemos la parada y hacen que no nos ven por por la acción de que deben subir la silla ellos a la cajuela.

"Hay quienes si se paran y nos recogen pero si hacen comentarios de preguntar la silla también, cuando uno no puede subirla porque anda solo, falta aún mucha sensibilización por la sociedad".