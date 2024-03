Guerrero aún discrimina a más del 50% de la comunidad transgénero

En Guerrero, seis de cada 10 personas de la comunidad lésbico gay, de la modalidad transgénero sufren algún tipo de discriminación o maltrato, reveló la presidenta de Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna.

El 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans en todo el mundo y se trata de un día para reivindicar los derechos y libertades de todas las personas transgénero y como oposición a los discursos de odio y transfobia que este colectivo ha sufrido a lo largo de la historia y sigue sufriendo.

“En Guerrero no se han aterrizado políticas verdaderas incluyentes hacia nuestra población como es la identidad de géneros; yo lo he sufrido cuando me meto a un baño de mujeres me dicen que no soy mujer, que busque mi baño. La falta de cultura y empatía lo ha hecho más difícil, pero es más peligroso entrar a un baño de hombres porque puedes sufrir un ataque de una persona homofónica incluso puedes sufrir una violación”, destacó.

Gasca Luna lamentó que por falta de leyes para ellos la población transexual ha tenido que emigrar de Acapulco y Guerrero para buscar ciudades que los protejan con leyes, además de recibir apoyos económicos que otorgan a través de tarjetas donde les depositan cada dos meses.

Dicha población se manifiesta como las más excluidas, más rechazados y los que mayor actos de discriminación padecen incluso es considerado como un grupo prioritario para el tema de la defensa de los derechos humanos.

“Estamos pidiendo al Congreso de Guerrero que el 13 de noviembre se instituya como el Día del Orgullo Transexual porque no tenemos un día de fiesta, solo un día para conmemorar”, concluyó.