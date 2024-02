Discapacitados padecen discriminación en Guerrero

Pese a la lucha que por muchos años, han mantenido para tener una vida de mayores oportunidades en los diferentes sectores de la sociedad discapacitados siguen viviendo la discriminación, el rechazo y la falta de oportunidades para su desarrollo.

De acuerdo al presidente de la asociación “Discapacitados en Movimiento”, Jesús de la Cruz Hernández, en el estado de Guerreo más de 30 mil personas que sufren e alguna discapacidad, viven en el olvido total por la falta de oportunidades por parte de la sociedad y del mismo gobierno.

Lamentó que a esta época, la sociedad aún considere la discapacidad como una enfermedad y no como un sistema de vida al que está condenada una persona que tiene ilusiones de salir adelante, en todos los sentidos en el educativo, laboral, deportivo y en lo político donde tampoco hay acceso para este sector.

Este 27 de febrero, se celebró a nivel nacional el Día de la Inclusión Laboral para personas con alguna discapacidad, sin embargo para muchos de estas mujeres, hombre y niños, el día paso desapercibido una vez más, ya que nada ha cambiado en cuanto a la apertura de más oportunidades de desarrollo laboral, educativo y social.

“Seguimos viviendo en una sociedad donde no hay oportunidades, donde hay rechazo, no hay escuelas donde se tenga una infraestructura adecuada para que niños y jóvenes, puedan desenvolverse de manera normal, se cierran las fuentes de trabajo, no hay posibilidades de tener espacios políticos, no hay facilidades en calles y avenidas de las ciudades donde una persona con discapacidad pueda trasladarse de un lugar a otro, hace falta mucho por hacer, pero también hace falta mucha conciencia social”, expresó.

Persona en silla de ruedas llena una solicitud de empleo en Acapulco, Guerrero. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Señaló que ante la falta de oportunidades de fuentes de empleo, un gran porcentaje de las personas con alguna discapacidad, buscan auto emplearse, en el comercio informal, vendiendo dulces o algún otro producto en las calles, avenidas y hasta fuera de sus propias casas.

Añadió que además de ejercer el comercio informal, muchos otro discapacitados viven únicamente de los poyos económicos que el gobierno federal otorga cada bimestre de tres mil 500 pesos, mientras que en el municipio de Acapulco, solo mil 800 personas, son beneficiadas con un recurso de mil 600 pesos.

El presidente de “Discapacitados en Movimiento”, manifestó que si bien le va a una persona con alguna discapacidad, es contratada en un centro comercial pero en actividades de muy bajo nivel, por lo que no se tienen fuentes de empleo reales, no se cuenta con servicio de atención medica eficiente para los discapacitados, no hay apoyos sociales que alcancen ni una política que este asignada de manera directa a este sector de la sociedad.

Según datos oficiales, en el estado de Guerrero, se tiene una población general de 50 mil 969 personas que sufren de alguna discapacidad, lo que representa un porcentaje del 1.7 por ciento, siendo los hombres con un 1.8 y mujeres con un 1.5 por ciento.