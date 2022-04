Su discapacidad no le impide que busque una mejor vida

Sentada en una silla de ruedas por no tener sus dos piernas, Malena día a día sale con mucho trabajo de su casa para vender sus chicharrones y dulces, y así poder obtener unos cuantos pesos que le sirvan para poder alimentarse y medio cubrir los gastos que le generan los servicios que requiere debido a la discapacidad que sufre.

Este jueves, Malena como muchas personas más que sufren de alguna discapacidad, acudió a la unidad deportiva Vicente Suárez con su silla de rutas, para recibir dos mil 400 pesos de un programa de ayuda económica que el gobierno de Acapulco tiene en beneficio de unos mil discapacitados.

Cansada con un cubrebocas negro cubriendo su boca y nariz para evitar el riesgo de contagios del Covid-19, Malena dijo que el dinero si alcanza para algo sobre todo en estos momentos que son muy complicados por el tema de la pandemia, la falta de trabajo y en ocasiones hasta la falta de venta de sus dulces y sus chicharrones que vende en calles de la colonia Progreso donde tiene su domicilio.

“Yo ya no trabajo por mi situación, yo vendo chicharrones, y lo que se pueda dulces, pero esto no es un gran ingreso, para una persona que sufre de una discapacidad al no tener las dos piernas, se requiere de mucho esfuerzo para salir adelante, pero esto no me debilita, me hace más fuerte para seguir luchando por la vida que es lo más importante”, dijo minutos antes de saludar de mano a la primera autoridad de Acapulco.

Recordó que desde el gobierno del ex presidente Luis Walton Aburto, ingreso al programa de apoyo a personas con discapacidad, y hasta el momento se ha mantenido con este beneficio el cual le representa una gran ayuda, sobre todo cuando no puede vender lo poco que tiene al salir de su casa en su silla de ruedas a las calles de la colonia Progreso.

Malena, no tiene sus dos piernas, vive sentada en su silla de ruedas la cual se ha convertido en parte importante de su vida, “es su mejor amiga, su confidente y el motor de su vida debido a que esta la lleva a todas partes, no la abandona y nunca la deja sola “.