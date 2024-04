Máynez critica al gobierno de Guerrero por la inseguridad

El candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez presentó tres de sus ejes de campaña, enfocados a la justicia, mejorar en el sistema de seguridad, educación y salud en su visita al puerto de Acapulco donde sostuvo un encuentro con estudiantes universitarios.

Acompañado por simpatizantes y candidatos de Acapulco de su partido y previo a la participación en la 87 Convención Bancaria, Álvarez Máynez lamentó que el país se ubique dentro de los primeros 10 lugares más violentos y con más homicidios. También criticó al gobierno de Guerrero por abandonar a los ayuntamientos de Taxco y Acapulco en materia de seguridad.

Lea también: Revoca tribunal candidaturas de Mario Moreno y Gabriela Bernal

“El país siempre ha tenido altos niveles de pobreza, ha sido abandonado el sistema educativo, y el de la salud, con problemas de corrupción, hace 20 años no existía el de la violencia, inseguridad, impunidad los cuales empezaron en el gobierno de Felipe Calderón, cuándo México no estaba dentro de los 100 países con más homicidios del mundo, más violentos y cuando se inicio una estrategia de militarización la cual continua en los últimos tres sexenios”.

Álvarez Máynez criticó al gobierno de Guerrero y Acapulco por abandonar a la gente de Taxco, y del puerto “es indigna, inconcebible”, señalando que el próximo sexenio no abra Protección por ser de MC, en donde además se tendrán mecanismos para que las personas puedan demostrar que un gobernante no cumplió y solicitar que esa persona no cumplió su sexenio.

Estudiantes de la Universidad Hipócrates muestran su apoyo al Candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Destacó que se deben considerar a los jóvenes en un ruta de entendimiento en los temas, que son de interés de los universitarios que aspiran a estar en un campo laboral renovado, duplicar las becas, profesores con mejores incentivos, rescate a las universidades públicas y otorgar vales culturales, para conciertos, obras de teatro, idas al cine, danza, porque tienen derecho a la felicidad y a la recreación y a largo plazo detonara la cultura.

Estado Obras Públicas cancela el Paso Elevado "El Gigante" en Taxco

“No puede ser que nos estemos acostumbrando al horror, a la tragedia y que vayamos viendo todo esto normalizado, porque esto no es un asunto de hoy. Todos los problemas de los que podemos hablar y que suceden en México y en Guerrero, han estado ahí desde hace muchos años y nosotros vamos a trabajar para ir avanzando en estos asuntos”, señaló.

Jorge Álvarez aseguró que el universo criminal se puede delimitar con tecnología, y ejemplificó así como se tienen aplicaciones de tráfico vehicular en tramos carreteros y opciones de rutas, también se puede cambiar la manera de denunciar recabándola a través de un policía y subirla a una pagina de internet y darle seguimiento, esta sería transparente y pública, no obstante, afirmó que se tiene un país de subordinación y de complicidad de la política con el crimen.