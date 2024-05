Guerrero y Acapulco carecen de equipo para medir calidad del aire

A pesar de sufrir un fuerte problema de contaminación del media ambiente a consecuencia de incendios forestales, en Guerrero y Acapulco se carece de equipos que sirvan para medir la calidad del aire que respiran miles de ciudadanos.

En el año 2009 en el gobierno que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo, se adquirieron tres equipos de medición de la calidad del aire, dos de estos móviles que permanecieron en la ciudad de Chilpancingo y uno más permanente que se instaló en el puerto de Acapulco como uno de los principales municipios de la entidad.

El ex secretario de Medio Ambiente en el estado y ex coordinador de Protección Civil en Acapulco, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, dijo que actualmente en la entidad no se cuenta con este tipo de equipos que se requieren para medir la cantidad del aire que se tiene ante el peligro de contaminación que representan los constantes incendios forestales y el problema del cambio climático.

En Acapulco la Estación de Medicación del Aire, se encontraba establecida en las instalaciones del edificio donde funciona la coordinación de Protección Civil, sin embargo, en estos momento no existe debido a que no se le dio mantenimiento adecuado desde hace ya varios años.

“Se compraron tres estaciones de medición de calidad del aire, con estos equipos se podía tener conocimiento si existía riesgo de contaminación en el ambiente por las partículas que se podían expandir en el aire, además por los contaminantes que también provocan los automóviles con el humo, estos son necesarios tenerlos más aún luego el paso del huracán que provocó una devastación tremenda en la flora y fauna de la ciudad”, expresó.

Estas estaciones recopilan datos precisos sobre diferentes parámetros que se puedan tener, entre estas las partículas en suspensión, el ozono, dióxido de nitrógeno y otros contaminantes, son instalaciones ya diseñadas para monitorizar la contaminación atmosférica y evaluar la concentración de diversos contaminantes presentes en el aire de una determinada área geográfica.

De la Rosa Camacho, hizo un llamado a las autoridades de gobierno, a considerar la adquisición de nuevos equipos que sirvan para medir la calidad del aire que se respira en el puerto de Acapulco, tomando en cuenta que se tiene un problema en el entorno ecológico que ha sido provocado no solo por los fenómenos meteorológicos ocurridos, sino también por la propia mano del hombre al realizar actividades que están fuera de la ley.