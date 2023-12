Y ahora, ¿dónde ponemos la basura …?

El huracán Otis, además de la destrucción casi total de edificios , de hoteles y condominios como de oficinas, casas y comercios de Acapulco, nos dejó miles de tonelada de basura, en su mayoría desechos de láminas , estructuras metálicas, aluminio, vidrio, palapas, árboles.

Conforme fueron pasando los días y ante el proceso de recolección demasiado lento por la carencia de camiones y vehículos conocidos como "brazo de chango", así como por la saturación del relleno sanitario -según la presidenta municipal -que estaba rebasado y se estaba habilitando otro, pues se acumuló la basura del hogar, no solo el escombro, sino también la basura cotidiana de deshechos humanos, por lo que a falta de los camiones recolectores de basura y para no agusanarnos en casa, tuvimos que sacar nuestra basura a los montículos de escombros que siguen en las calles.

A casi dos meses aún se observan estos tiraderos en muchas calles de la ciudadn con el consabido riesgo de salud por la proliferación de moscas verdes panteoneras y moscos que transmiten enfermedades hasta mortales con solo un piquete o posar sus patas contaminadas de la basura en la comida que ingerimos.

El Dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y a raíz de Otis los índices en hospitales en el puerto respecto a este virus está teniendo un incremento peligroso con algunas muertes de personas (datos oficiales ).

De no acelerarse la recolección de basura entraremos en una fase de crisis sanitaria que será peor que el propio huracán Otis. El que esto escribe, lo hace postrado en cama por haber adquirido dicho virus con el consabido quebranta huesos, dolor de cabeza, fiebre alta. Espero salir adelante y no se complique este mal. Pero no escribo esto para que me compadezcan, sino,para que se haga algo desde la cúpula de los tres niveles de gobierno, ya que al igual que el apoyo de enceres y dinero, también necesitamos el servicio de salud, mucho más cuando en el puerto se asienta la Secretaría de Salud federal.

Tampoco es un reproche al gobierno, porque ellos han hecho el trabajo pero no con la rapidez y cantidad de camiones y maquinaria que se requiere. Sin embargo la manifestación de la presidenta municipal pide que los ciudadanos paguemos por la recolección de basura, cuando este servicio es uno de los que está obligado el ayuntamiento a prestarlo.

El ciudadano solo tiene la responsabilidad de sacar la basura en el lugar donde pasa el camión , pero resulta que éste no pasa y cuando pasa no se lleva la basura. Lo peor, es la actitud coactiva que se está ejerciendo contra quien arroje basura en la calle con la advertencia de que deben llevarla al relleno sanitario y en caso de que se atrape en flagrancia a los ciudadanos tirar basura en la calle serán arrestados y multados.

Según la autoridad ya van 5 detenidos y pagarán multas, que en mi opinión son ilegales porque como lo dije el servicio de basura es una responsabilidad del ayuntamiento y no lo está cumpliendo y no todos tenemos un vehículo para ir y venir diariamente a tirar la basura al relleno sanitario. No es un reproche, pero si una llamada de atención ya que es horrible que muchas personas estemos postrados en cama sintiendo el quebranto de huesos, fiebre alta y dolor de cabeza esperando que no se agrave al mortal dengue hemorrágico.

Muchos vecinos de las colonias se han cooperado para rentar camiones recolectores y se lleven la basura que obstruye las calles y hay casos donde se ve la calle limpia y solo en el frente de una casa queda un montículo porque sus moradores no se ponen bellos con su cuerno. Ojalá que pronto se vea a todo Acapulco limpio y se genere un plan moderno de recolección de basura como existen en muchos municipios del país. Vendamos equilibrio ecológico. Áreas protegidas y reservadas para la fauna y flora silvestre como debería ser el Parque Nacional El Veladero . Limpieza en las calles . Fachadas pintadas, iluminación de última generación. Calles bien trazadas y pavimentadas. Señalamientos modernos con tecnología computarizada y con cámaras de seguridad. Playas limpias y seguras . Ahí se las dejo de tarea.