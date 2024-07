Ágora | Servicio públicos necesarios

Acapulco necesita cambiar de rostro si quiere competir con los destinos turísticos como los de Quintana Roo, Mazatlan, La Paz, Nayarit, Vallarta y Nuevo Vallarta, etcétera.

El huracán Otis, aunque dañó a todos los acapulqueños y residentes, también abrió la puerta para que muchos inmuebles destinados al hospedaje se remodelaran con una nueva arquitectura y espacios modernos para atraer a los tradicionales turistas fieles y a los nuevos que podamos arrancar de los demás destinos turísticos.

Sin embargo, no ha sido así. Algunos otros negocios de hospedaje como el otrora hotel El Cano se reconvertirán de hotel a condominio para continuar vigentes. Otros están pasando las de Caín esperando a que les paguen sus seguros y los más jodidos esperan sentados los créditos blandos a tasa cero.

En pero, por toda la ciudad están proliferando cenadurias (lugar en donde se venden cenas ) pero sobre la cinta asfáltica , abajo de la banqueta. Ahí se colocan mesas y sillas donde los clientes se sientan a comer los antojitos.

Esto es una escena repetitiva en todas las colonias y lo peor que no solo son en calles poco transitadas, sino en avenidas como Niños Héroes, Ejido y en la misma Costera, en la famosa Tamales Licha y en la otrora clasista colonia Costa azul, lo cual abarata el destino.

Se entiende que hay mucho desempleo a raíz del fenómeno metereológico citado y lo comparto, pero no en esas condiciones en donde se pone en peligro la vida de los clientes de todas las edades. El riesgo es latente de que un loco ( de los que abundan ) maneje rápido, bajo el influjo de alguna droga o alcohol, o conduzca sin frenos y se estampe con los comensales haciendo chuza como pinos de boliche enlutando a familias enteras. Y luego las disculpas de la autoridad “yo no sabía” , “no tenían permiso“ Acapulco necesita inversión que vaya de la mano con los servicios que se ofertan por el ayuntamientos , pero si abaratamos el destino seguro que los inversionistas no vendrán a perder su dinero.

Se requiere urgente un plan que participen urbanistas y la sociedad en general para mejorar la infraestructura de servicios como la reforestación que ya se está haciendo, la pintura de rayas en la cinta asfáltica, mejorar el alumbrado público como el que atraviesa Cuernavaca que es potente y alumbra muy bien.

La avenida Costera actual está sombría y da hasta miedo caminar de noche ( y de día también ). El reencarpetado de las principales avenidas es urgente así como cambiar los viejos y deteriorados bloques de concreto de la barrera central que va de la subida de las cruces a la cima que dan pésima imagen, sin olvidar levantar los cables tirados en las calles, sobre todo en las avenidas transitadas como la “Costera vieja” que es la única vía de desahogo de la avenida Costera Miguel Alemán.

No escapa la idea de que el entramado de cables que dejaron los de la CFE y las empresas de cable darán muchos problemas al usuario, porque están sumamente bajos y a merced de los camiones grandes.

El agua es otro gran problema, ya que no hay el vital líquido y no se abren alternativas para dotar a la población y cuando llegamos a tener agua brotan las tuberías rotas y el desperdicio de la misma sin que se atienda rápidamente el daño. Los árboles tirados o semi desplantados en la avenida escénica que incluso tapan parte de la cinta de rodamiento, aunado a las rocas sueltas van a dar muchos sustos cuando las lluvias sean copiosas.

Todo esto lo valora el turista para elegir un destino para pasar sus vacaciones y de no atenderse esto , seguramente emigrarán a otros lados .