Nuestro Estado de Guerrero, se une oficialmente hoy lunes 31 de agosto, al estado de Campeche en semáforo amarillo, en la situación de la pandemia del Covid 19; de las 32 Entidades Federativas del País, 10 están en semáforo amarillo, 21 en naranja y solo el Estado de Colima permanece en semáforo rojo. Venimos saliendo del semáforo naranja, donde estábamos en alto riesgo de contagios y solo con actividades esenciales y en destinos turísticos se abrirían al 30% de su capacidad; llámese hoteles, restaurantes y en playas hasta cierto horario. En semáforo amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid 19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

En Guerrero esto no es obra de la casualidad, se ha venido trabajando en el tema de la pandemia con la mayor de las responsabilidades y liderados por el Ciudadano Gobernador Héctor Astudillo Flores, por ejemplo: en el tiempo del semáforo rojo y confinamiento, se instalaron comedores en las colonias populares y se atendía a los prestadores de servicios turísticos, además se entregaron despensas a las familias guerrerenses; en el tema laboral, se paró y cerraron playas, hoteles restaurantes, discotecas y las oficinas gubernamentales.

En semáforo naranja, se abrieron los hoteles y restaurantes al 30%, las oficinas de gobierno empezaron a laborar con guardias y se determinó implementar los túneles sanitizadores colocados primero en los accesos de playa, después en mercados, paradas concurridas del transporte público, hospitales y plazas comerciales.

El Gobernador Héctor Astudillo, al ver la eficacia de los túneles, fue por más, y replico el modelo de los túneles en Chilpancingo y Zihuatanejo. Hoy día Acapulco cuenta con 72 túneles y la gente los acepta muy bien, usándolos y haciéndolos parte de los protocolos de sanidad; debemos seguir por la ruta ya establecida y con la responsabilidad de usar el cubre bocas y aplicar gel anti bacterial, así como el lavado de manos continuo.

Si salimos, en casa nos esperan a nosotros, no al covid 19. Así que, actuemos con responsabilidad y no por estar en semáforo amarillo nos desboquemos a las calles, no realicemos convivencias festivas y de recreación nada más por que sí; los contagios siguen y se requiere de todos para poder mitigar la pandemia.

Hace 3 días se cumplieron 6 meses de haber localizado el primer caso de Covid 19 México, en todo este tiempo parece que por fin vamos con la tendencia a la baja, pasamos al ya citado semáforo amarillo y se empieza con el descongelamiento de las actividades económicas y de todo tipo. Pero ojo, esto no quiere decir que no ha pasado nada, estamos inmersos en una pandemia y hay poco más de 14 mil contagios, más de 1 600 decesos en Guerrero y en la nueva normalidad, no debemos olvidar a esas personas que ya no estarán más en nuestro entorno familiar o social.

Bien por Guerrero, los Guerrerenses y por nuestro Gobernador Héctor Astudillo, quien ha puesto la cara y sacado el pecho por la salud de los gobernados.