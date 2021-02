Hay partidos políticos que se dicen de izquierda, otros más se auto proclaman socialistas; lo cierto es que cada vez son más radicales sus ideas y doctrinas, hoy día algunas alas de estos partidos políticos, se autonombran de “nueva izquierda” y es que, en los tiempos actuales hasta el propio Marx, si viviera, parecería un conservador, en comparación con los ideales de la nueva izquierda. Inclusive llegamos a ver algunos personajes que llegan a ocupar cargos de elección popular o de confianza, que cuando realizan la solemne ceremonia de toma de protesta, realizan el protesto con la mano izquierda a, pero eso sí, cobran con la mano derecha.

Primero que todo veamos de dónde y cómo nace el termino izquierda (políticamente hablando), porque estoy completamente seguro que más de la mitad de los autoproclamados de izquierda, ni siquiera saben eso.

En Francia en 1789, inmediatamente después de la Revolución Francesa; proviene el origen histórico de esta oposición, cuando al realizarse una Asamblea Nacional entre los meses de agosto y septiembre de ese mismo año. Los Diputados partidarios del veto Real, se agruparon a la derecha del Presidente. Por el contrario, quienes se oponían a esté veto, se ubicaron a la izquierda. Como podemos comprobar, ni siquiera nace como una ideología, sino más bien como una posición territorial, es decir, por cómo estaban ubicados o distribuidos, claro que al paso de los años y ya con el termino etiquetado a los contras, surgen los grandes padres del socialismo o comunismo (izquierda), como lo fue Marx, Saint-Simon y Lassalle. Que, para no entrar en tanto detalle, el filósofo alemán Marx, ideo una teoría de crear una sociedad… sin clases sociales.

Se oye y suena perfectamente bien, adecuado a los nuevos tiempos y tecnologías del nuevo milenio, ¡claro! pero jamás propuso una izquierda, como la “nueva”, tan radical y dictatorial.

Hay muchos ejemplos en américa latina de gobiernos de izquierda y ninguno, óigase bien, ninguno; tuvo o tiene éxito. Es todo lo contrario los gobiernos “zurdos”, no construyen más bien, destruyen; no debaten, más bien pelean; las convergencias, las hacen divergencias; estás conmigo o contra mí etc, etc.

Los ejemplos están ahí: Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Sebastián Pinera en Chile etc. Algunos de estos, solo los sostiene el ejército, no el pueblo; porque sus periodos de gobierno, se han convertido en dictaduras, en dividir las clases sociales, llevándolos al límite del fanatismo, enfrentándolos entre sí y polarizando cualquier tema. ¿Las clases sociales? Que no es esa, la premisa mayor de la izquierda de Marx, “Una Sociedad, sin Clases sociales”. Por eso inicié mi artículo comentando que, hasta el propio Marx en nuestros tiempos, sería un Conservador, según los ideales de la Nueva Izquierda. ¿No cree usted, estimado lector?