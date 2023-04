EsClaudia    

Ante las quejas y la recomendación del Instituto Nacional Electoral (INE), a Claudia Sheinbaum Pardo, de seguir haciendo actos de precampaña, campaña anticipada, promoción personalizada, difusión en redes etc.

En el Puerto de Acapulco este domingo celebraron una Asamblea en torno a Claudia, pero sin la presencia física de Claudia; esto fue en la cancha techada de la colonia Zapata, donde funcionarios de elección popular, hicieron acto de presencia, llámese Senadores, Diputadas Federales, Diputados Locales, Síndicos y Regidores, así también, como simpatizantes de la Jefa de Gobierno en Acapulco y teniendo como testigo de honor, al Coordinador Nacional de Redes de la Sheinbaum. El evento estuvo bastante nutrido de personas que simpatizan y ven con buenos ojos la muy probable candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México el próximo año electoral de 2024, de concretarse esta candidatura sería prácticamente la primer mujer presidenta en nuestro país, esto debido a las preferencias electorales ya muy marcadas y aventajadas por el Partido Morena.

Al margen de la manifestación en torno y a favor de Claudia Sheinbaum, el evento sirvió como un termómetro político para las posibles candidaturas en el ámbito local y concretamente a la Presidencia Municipal de Acapulco, además, de que en días pasados el Senador Félix Salgado declaró que sus hijas no buscaran cargos de elección popular al menos en 2024, y esto está muy bien, porque el gobierno no es una empresa privada mucho menos familiar; así que está declaración reduce a tres personajes políticos, con posibilidad real de triunfo y son la Diputada local Yoloczin Domínguez quien ha venido declarando su deseo de ser alcaldesa, el también diputado local Jacko Badillo quien no cesa en la idea de ser presidente municipal e intentarlo ahora por tercera vez no importando que sea con tres partidos distintos y al Regidor Ilich Lozano Herrera, este último dejó ver de que tiene y lleva la delantera en las preferencias electorales y además, dejó en claro de que sabe jugar políticamente y sabe que para triunfar en cualquier elección o selección de candidatos, se necesita estructura territorial y el regidor Ilich tiene estructura territorial y muy bien afinada por cierto, pues ayer movilizó a dicha estructura y como ya dije, dejó muy en claro que les adelanta y aventaja, esto puede ser normal hasta cierto punto, ya que Ilich a pesar de ser un político jóven, tiene ya una vasta experiencia, camino recorrido y bagaje político en cargos de elección popular, desde diputado federal, síndico y dos veces regidor.

Así que a la hora de la presentación de las personalidades políticas que hicieron acto de presencia, Ilich se llevó la gran ovación y aplausos de los asistentes, al Coordinador Nacional de Redes, le debió quedar claro, quien tiene la mayor simpatía en Acapulco y deberá llevar el mensaje claro y preciso a Claudia Sheimbaum de que Ilich Lozano, será su mejor aliado en Acapulco.