Informes de actividades legislativas

La semana que ayer concluyó, vimos o nos dimos cuenta por los medios de comunicación, ya sea electrónicos o escritos de la entrega de los “Segundos Informes de Actividades Legislativos”, que comprenden del 1° de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, de las y los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. Las y los Diputados Locales cumplieron con dicha actividad, a la que están obligados a entregar cada año, según lo establece el artículo 26 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231.

Los 46 Diputados Locales del estado de guerrero debieron cumplir con dicha actividad y no dudo que nadie haya faltado con tal obligación, pero aquí cabe el siguiente cuestionamiento, ¿Los 46 diputados en verdad cumplen con su labor prioritaria de legislar? Y me salta esa pregunta por el simple hecho de que ya inició formalmente el proceso electoral del año siguiente con la instalación de los Consejo Electorales, esté se inició con la primera etapa, que es la Preparación de la Elección, la segunda etapa es la Jornada Electoral, la tercera serían los Resultados Electorales, la cuarta y última, el Dictamen y Declaración de Validez.

Y seguramente varios de los Diputados actuales ya les está pasando por la mente la “reelección”. Si bien es un derecho que pueden ejercer, los ciudadanos debemos seguir su actuar legislativo, porque al menos para mí, ese sería el fin de la reelección, que repitieran los diputados con mayores iniciativas de ley propuestas ante el pleno, las y los que mayores puntos de acurdo hayan propuesto y los que más participaciones hayan tenido en tribuna etc.

Hay un caso en particular que no quiero pasar por alto y es el de la Diputada Leticia Castro Ortiz, que además de ser una diputada muy preparada, activa ya sea por su perfil profesional de abogada, catedrática en dos de las universidades privadas más prestigiadas de Acapulco, además con un bagaje político que le dio el ser Sindica en puerto, hoy por hoy a destacado entre sus compañeros de legislatura y bastó ver el seguimiento legislativo que le dio a los nuevos municipios constituidos pero además el acompañamiento que les hizo estando ella personalmente con los nuevos cabildos y capacitándolos para que pudieran desarrollar sus sesiones, esto no lo hace cualquiera, ella vio que realmente lo necesitaban que otros diputados no lo hacían y ella no simplemente se preocupó, sino que también se ocupó. Lety Castro es pues, una excelente legisladora que bien merece ser reelegida. ¿No cree usted estimado lector?