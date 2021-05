La oferta política

La semana pasada iniciaron las campañas constitucionales para presidentes municipales, Ricardo Taja pegó primero, y dicen que el que pega primero, pega 2 veces, y así fue, iniciando antes que nadie su campaña desde el primer minuto del día, y en ese mismo día, a primera hora (7:00 am), realizó una carrera y firma de compromisos con deportistas del puerto; y el segundo golpe lo asestó, al anunciar y asombrar al electorado con el “Borrón y cuenta nueva”, tanto en Capama, como en Catastro con el pago del Impuesto predial. Sus adversarios calificaron de inviable dicha propuesta y la alcaldesa en turno, la calificó de falta de responsabilidad, seguramente porque muchos contribuyentes dejarán de pagar al organismo y el gobierno municipal, dejará de ingresar recursos a sus arcas.

¿A qué le llaman inviable o poco responsable?

A un candidato que vela por la economía de los acapulqueños, que con esas medidas y acciones trata de mitigar las preocupaciones de la, o del cabeza de familia, yo digo que es todo lo contrario a inviable; es un político con visión, con oficio, con sensibilidad, pero, sobretodo, con humanidad. Esa humanidad que el actual gobierno municipal carece de ella, al habernos subido el pago del impuesto predial, las licencias de funcionamiento en plena pandemia sanitaria y en la peor de las crisis económicas del país. Sus adversarios seguramente que lo están viendo por la rentabilidad electoral, pero el llamado hombre que no se raja, no es un improvisado, ha caminado la milla en todo Acapulco y no es un candidato electorero, Ricardo Taja, desde que perdió la elección, hace casi 3 años, no ha parado de gestionar y ayudar a los acapulqueños, seguramente que él y su equipo repartieron más despensas, pipas con agua y comidas que el propio gobierno municipal y eso debe doler al ego y vanagloria de los que hoy se sienten que las pueden todas y que en la praxis están reprobados por la ciudadanía.

Además, el borrón y cuenta nueva; ya está probado en algunos municipios y estados del país, el último de los casos lo puso en práctica Michoacán con los transportistas de su estado, este mismo año 2021.

También se acostumbró en el pasado, el borrón y cuenta nueva; entre países que habían tenido diferencias y para reavivar las relaciones bilaterales aplicaban el llamado borrón y cuenta nueva, como una forma de olvido a sus diferencias y empezamos de cero. A México le pasó con Francia en la guerra de intervención, una vez concluida dicha guerra y caída la monarquía del país europeo, se pensó en que pronto se renovarían las relaciones de nuestro país con la Francia, pero no fue así, nos tomó 10 años más el dejar a un lado los rencores y orgullos personales para poder renovar las relaciones internacionales, claro, esto era en asuntos de estado, de diferencias, deudas e intervenciones entre países y funcionó “el borrón y cuenta nueva”. Cómo no va a funcionar entre el gobierno municipal y los ciudadanos que además están totalmente decepcionados y con los bolsillos castigados, por tanto, incremento en impuestos y el cobro de agua potable que, por cierto, el líquido vital no les llega a sus domicilios.

Yo estoy seguro que estas propuestas funcionarán, además las divergencias, se harán convergencias entre los acapulqueños y el nuevo gobierno, si le favorecen con el voto claro. ¿No cree usted estimado lector?