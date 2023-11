¿Seguro que es seguro?... ¡No!

Mucho se habla que en Acapulco las empresas inmobiliarias y grandes comercios tienen asegurados sus inmuebles y mercancía, por lo que el gasto a pagar será mínimo; pero esto no es tan sencillo como parece.

Si ustedes creen que tener un seguro de cualquier tipo ya es una ventaja, esperen a pretender cobrarlo. Mi experiencia con seguros de autos ha sido pésima y hace poco hice un editorial en este mismo espacio sobre la compañía de seguros que le impusieron a mi hijo al adquirir un vehículo y que después de un robo a mano armada y declarar la aseguradora pérdida total del vehículo, tardaron meses - después de muchos piedras que le ponían- para pagar una cantidad irrisoria, castigándolo a casi una tercera parte de lo que había pagado por el auto.

Error, ignorancia y falta de asesoría. No se fijó que el pago era a valor comercial -ya que el carro se deprecia inmediatamente al salir de la concesionaria- y no a valor factura ¡Ojo! Si no quieres que te pase lo mismo compra un seguro que te pague por perdida total a valor factura.

Con el huracán Otis me siguió yendo mal ya que a mi vehículo se le rompió el medallón y como tuvimos que salir huyendo del puerto por el mal estado de la casa, sin alimentos, agua y gas, nos refugiamos en la ciudad de la eterna primavera donde me dio asilo uno de mis vástago y su familia. De inmediato nos apuramos a reportar el daño y fue un triunfo poder lograr que me asignaran un taller en esa ciudad y después otro triunfo conseguir el cristal; en fin, lo pusieron después de varios días, pero al pretender pagar el deducible que en la póliza decía que era del 5% por daños materiales; que venía siendo como $500.00 o $700.00 pesos más o menos, en el taller me indicaron que en el sistema aparecía un cobro de $1,200. 00, por lo que me comuniqué con la empresa aseguradora y me dice quien me atendió “lea las condiciones generales" (letra chiquita ), ahí se especifica que el medallón tiene un deducible del 20% y para no pelear porque me urgía regresarme al puerto, pagué. Error al no leer la letra chiquita y el dolo de esta empresa al no especificarlo en la carátula de la póliza.

De igual manera va a pasar con los seguros de daños a bienes inmuebles se los aseguro . Urge que la Profeco haga una revisión a los contratos de las compañías aseguradoras para no caer en prácticas fraudulentas en contra de los particulares. Uno de los gremios que tendrán mucho trabajo será el de los notarios para dar fe de hechos de bienes inmuebles asegurados que sufrieron daños; pero de igual manera las empresas de seguros se las ingeniarán para no pagar si no tenían contratada las cláusulas de daños por evento natural. Mucho menos pagarán por daño en virtud de “cohesión social” - término jurídico utilizado por la presidenta municipal de Acapulco para justificar la conducta de miles de ladrones, aves de rapiña, de todos los niveles sociales que dañaron y saquearon los comercios sin importar el giro- ya que dudo mucho que todos los comercios de Acapulco tengan un seguro por este tipo de eventos. Las compañías de seguros no pierden nunca, ya que ellos al asegurar a un particular se reaseguran con otras compañías. Pero eso sí son durísimos para pagar, por lo que visualizo cientos o miles de juicios en contra de ellas.

Los adoradores de los gabachos nos dicen: ”Los ciudadanos debemos ser previsorios y tomar el ejemplo de los norteamericanos, ellos aseguran todo y aunque sufran serios daños siempre obtienen la reparación del mismo”. Lo que no dicen, es que aquí se les protege a estas empresas transnacionales millonarias y solo litigando el asunto con abogados especialistas se puede lograr el pago completo.

Debemos entender que el seguro juega con la mayor o menor posibilidad que ocurra un evento y que el asegurado contrate el mayor número de riesgos para incrementar el deducible.