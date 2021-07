El mes pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y solamente hubo algunos visos de equiparar acciones a favor y en pro del planeta. El cual tiene como objetivo identificar la problemática ambiental tanto a nivel global, local y crear conciencia en las personas. Muy especialmente en los gobiernos en cuanto a la necesidad de participación por conservar y proteger el medio ambiente.

Como ya lo hemos dado a conocer desde hace años, la GOBERNANZA AMBIENTAL EN GUERRERO es precaria. Se ha menguado por los presupuestos, sí. Sobre todo, por la carencia de valores invertidos, tanto humanos como materiales, no hay infraestructura capaz de poder ejecutar para operar. Tenemos que educar e informar. Pero sobre todo paralelamente realizar a través de un diseño óptimo iniciativas y proyectos. Ya sea en el tercer sector, empresas o gobierno, cada quien debe saberse aliado. Dejar a un lado las teorías, se pierde el tiempo, no probar valores nuevos que no hayan demostrado su capacidad. Aquí el verbo es HACER.

Debemos sentar las bases para la ecogestión como filosofía para este siglo. Una Declaración Medioambiental del Grupo Guerrero Sostenible, A.C. Asociación que en breve dará a conocer la Agenda Sostenible Guerrero 2021-2030. Desde ya, hemos hecho mucho más que sólo cumplir pasivamente las leyes y reglamentos medioambientales desde nuestra trinchera individual y/o colectiva. Ahora como grupo ponemos en marcha la ecogestión para los gobiernos, empresas y tercer sector, dicho nuevamente, con lo cual ofrecemos activos y soluciones favorables para el medio ambiente y lideramos el camino hacia un futuro sustentable.

Necesitamos gente actualizada, personas naturales y guerrerenses confiables que amen y se apasionen con creatividad. Documentarse de las tendencias es favorable para un trabajo preciso y contundente, coincidir con expertos y gente capaz. Un punto medular es como se centra en los criterios Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa (ASG). Esto es lo de hoy. En cómo los factores materiales ASG afectan a los resultados financieros de las empresas y los gobiernos. Para ello, entendamos que la sostenibilidad es un término amplio de comunicación/comercialización en torno a los esfuerzos de una empresa en materia de clima y medio ambiente. Y el desarrollo sostenible es un enfoque del desarrollo económico que se centra en el bienestar humano y la sostenibilidad medioambiental.

Debemos enfrentar los desafíos locales, tales como la crisis climática, desabasto de agua potable y alimento, emprendimiento social y ambiental, problemas en el agro y el campo, contaminación por residuos sólidos urbanos y en el aire. Entre otros tópicos. La agenda está ahí, prontamente se hará la labor de una u otra forma, pero con resultados fehacientes.

