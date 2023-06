(PARTE I)

Como recién salida de las mentes de Herbert George Wells, Jules Verne, Philip Kindred Dick, Michael Crichton y William Gibson, se postra ante nosotros el futuro: La Gran Agenda. Que muchos ignoran y todos vivimos. Escribo este texto, con el afán de estudiar más este tema, este experimento global. Empecemos con El Gran Reinicio. "La pandemia (COVID-19) representa una oportunidad. Inusual y reducida, para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero". Sentenció el profesor, economista y empresario Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo, desde 1971, del Foro Económico Mundial (FEM). El poder que tiene le ha servido para encabezar múltiples proyectos para todos los continentes. Hoy la ciencia ficción es de carne y hueso.

Este Gran Reinicio se basa principalmente en desmantelar el sistema capitalista actual, para tener un gobierno tecnócrata más centralizado que lleva a niveles de vida más bajos, menos consumo de combustible y una inexistencia de libertades civiles. Por último, la automatización acelerada de los trabajos. Detallo que la tecnocracia es la visión de un sistema de gobernanza en el que los responsables de la toma de decisiones, son seleccionados en función de su experiencia en un área determinada de responsabilidad. Se enaltece el conocimiento científico o técnico. Las habilidades de liderazgo para quienes toman la última palabra, se eligen sobre la base de conocimientos especializados y desempeño, quedan fuera las afiliaciones políticas o habilidades políticas tradicionales.

El movimiento es denso, tiene nombre e incluso varios libros lo explican: "Covid-19: El Gran Reinicio" o "La Cuarta Revolución Industrial", en una infraestructura e innovación, una colaboración y gobernabilidad que Klaus Schwab, creador del Foro Davos. Por su parte diseña al convocar y reunir a líderes, gobiernos, empresas y sociedad civil para mejorar el estado del mundo. Según él. Entre sus invitados están Elon Musk y Greta Thunberg. Intentando y logrando seducir a las masas con convincentes escenarios para el medio ambiente, la sostenibilidad, la medicina, el agro, la tecnología, la ciencia. Un diseño, desarrollo y planeación para perfeccionar la Industria 4.0.

El globalista dejó en claro recientemente que el transhumanismo es una parte integral de "The Great Reset" o El Gran Reinicio. Una premisa evolutiva que desafía la imaginación y la bioética, por mencionar dos telones. Cuando dijo que la 4ta. Revolución Industrial "conduciría a una fusión de nuestra identidad física, digital y biológica", y que en su libro, "Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution", es determinante su viabilidad mediante nano procesadores implantables en el cerebro para que puedan leer los pensamientos. Nula privacidad e intimidad, control unilateral.

El Gran Reseteo se refiere a una agenda global para monitorear y controlar el mundo a través de la vigilancia digital. Por medio de una identificación electrónica vinculada a cuentas bancarias y registros de salud. Un carnet de crédito social que terminará dictando cada cotidianidad de nuestra vida. Herramientas como el smartphone o smartTV, la Inteligencia Artificial, el Metaverso, la Web 5.0, y el 5G, nos permiten avizorar a qué nos vamos a atener.

No hay una sola área de la vida que quede fuera de este gran plan. No hay conspiración, no hay espionaje, no hay mentiras. Todo es una realidad, una verdad fehaciente. La gran reforma planeada afectará todo, desde los gobiernos, las energías, las finanzas, la comida, las medicinas, los bienes raíces, la policía, la seguridad, la academia, la forma en que interactuamos con nuestros semejantes en general. En los libros de historia quedaron los Iluminati, los Templarios, los Rosacruces, el Nuevo Orden Mundial, la Agenda 2030, los 17 ODS. Por un lado, queda claro que en Latinoamérica, Schwab pone y quita gobiernos, así como presidentes.

En la Industria 4.0 o Gran Reinicio, existe un gobierno global único. El calendario se basa principalmente en una propuesta de economía planificada desde las entrañas del FEM para reconstruir todo. La inauguración de El Gran Reinicio se dio en junio de 2020, donde se reunió toda la élite financiera, tecnológica y política mundial. El lugar de encuentro fue en Davos, Suiza y el monarca británico fue quien inauguró el evento.

Para concluir esta entrega. Tenemos que de las ocho predicciones para 2030 basadas en lo recabado en los Consejos Mundiales Futuros del FEM, en unos ilocalizables, en febrero de 2019, publicaron un video, y la primera de ellas fue descrita con la siguiente frase: "No poseerás nada y serás feliz".