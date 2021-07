El PRI del no pasa nada

*EL TON Y EL SON: Es tiempo de las mujeres en Guerrero / Revolcadero: Transición de terciopelo, discurso de coprolalia y la duda que persiste

Está por cumplirse un mes de la elección del pasado 6 de junio y en el PRI de Guerrero parece que no pasó nada, como si se hubieran logrado muy buenos resultados electorales, como si haber retenido Zihuatanejo y ganado Iguala en alianza con el PRD fuese mejor que haber perdido la gubernatura, la capital del estado, o no haber podido recuperar Acapulco.

El descalabro electoral no es privativo de Guerrero, pero pretender ignorarlo, tampoco. Lo estamos viendo a nivel nacional con el movimiento que encabeza el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con quien hoy por la mañana tuve una charla virtual en compañía de varios colegas periodistas y analistas políticos de Acapulco y Chilpancingo.

En concreto pide la renovación de todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque, dice, todos van de diputados plurinominales y en este escenario en el que ese partido perdió 8 de las 12 gubernaturas que tenía, necesita dirigentes de tiempo completo… y diputados de tiempo completo también.

Pero además muchos son subordinados al actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas a quien, afirma Ulises Ruiz, al tener una investigación en curso por un desvío millonario de recursos en Campeche, estado del que fue gobernador, el gobierno federal lo tiene del cinturón, por lo que en esta Legislatura que está por iniciar es muy seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga a su favor los votos del PRI que seguirá sin ser oposición real si no se efectúan los cambios necesarios y urgentes para evitar su extinción.

Lo tienen de tal manera que le van a decir “o votan o bote”, afirmó el ex mandatario oaxaqueño.

Aterrizo este tema en Guerrero porque aquí también los dirigentes se aseguraron de tener una curul aunque perdiera su partido. Ahí están Héctor Apreza, la secretaria general Gabriela Bernal y hasta el ex dirigente Esteban Albarrán que jamás supo generar el acompañamiento necesario de la militancia al gobierno de Héctor Astudillo.

Una de las primeras preguntas que debería realizarse el PRI más allá de buscar conspiraciones y traiciones a las cuáles culpar, es por qué teniendo uno de los mejores gobernadores, no sólo de su partido, sino del país, y esto lo reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudo retener la gubernatura. No hubo un PRI que acompañara sus logros y le pusiera el hombro en los momentos de crisis, como hay un Morena que pueden estarse matando entre ellos pero defiende a sus liderazgos a capa y espada, aún de los peores señalamientos.

Claro, a diferencia de Alejandro Moreno Cárdenas, ni Apreza, ni Albarrán, ni Bernal están agarrados del cinturón, hasta donde se sabe, pero si se habla de un cambio en el PRI pienso que el dobleteo de espacios es una de las cosas que ya no debe tener cabida.

O eres dirigente, o eres diputado, o senador, o regidor, para evitar esas concentraciones de poder que ocasionan la desigualdad de oportunidades y la frustración de los militantes que no pueden ni aspirar a un cargo de dirigencia, ni a uno de elección porque ambos están ocupados siempre por las mismas personas.

Pero por el momento los priístas, los generales y los de a pie, están más ocupados en criticar a quienes les ganaron, y en que sí Maricela Ruiz Massieu y otras ex priístas andan en los eventos de la gobernadora electa. ¿Eso en qué le ayuda al PRI a salir del atolladero en el que se encuentra al borde de su desaparición? ¿Acaso el poderoso partido del carro completo y la dictadura perfecta acabará siendo un partidito bisagra que se pelea las plurinominales como lo advirtió hoy Ulises Ruiz?

EL TON Y EL SON

Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se reunió ayer con las cinco gobernadoras electas de Morena entre las cuales estuvo por supuesto la de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, con quienes se pusieron la meta de conformar una agenda de políticas públicas en favor de las mujeres.

Sería el colmo que en Guerrero no tuviera lugar una agenda de género cuando además de gobernadora, los principales municipios del estado como son la capital Chilpancingo y el más grande, poblado y presupuestado Acapulco, tendrán a Norma Otilia Hernández Martínez y Abelina López Rodríguez como presidentas municipales.

Mejor aún sería que el Congreso de Guerrero fuera encabezado también por una mujer. No olvidemos que es ahí donde se aprueban las iniciativas y donde se supervisa y fiscaliza el cumplimiento de objetivos y el gasto de presupuestos.

En la legislatura que está por iniciar Morena cuenta con mujeres valiosas como Beatriz Mojica Morga y Leticia Castro Ortíz, por poner un par de ejemplos. Sería bueno iniciar desde el comienzo con liderazgo femenino para compensar el dominio machista de la actual Legislatura en la que la presidencia de la Junta de Coordinación Política pasó por tres hombres. Es tiempo de las mujeres.

#Revolcadero

TERCIOPELO.- Abelina López Rodríguez dice que ella no va a andar haciendo acusaciones contra su antecesora Adela Román Ocampo sino que se enfocará a buscar los recursos que Acapulco necesita. Tiene razón, no se trata de pelear… pero tampoco de solapar.

COPROLALIA.- Es el término adjudicado por legisladoras del PRI al subsecretario Hugo López Gatell por su desafortunado comentario sobre los padres de los niños con cáncer sobre el que ya cambió la versión. Si, la palabra significa que habla lo que seguramente está pensando.

DUDA.- ¿En serio el ex diputado Samuel Reséndiz traicionó a Manuel Añorve?