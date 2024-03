Médula | ¿Qué dice Granda con su silencio?

Que Abelina López Rodríguez era quien tenía mayores posibilidades de encabezar a Morena nuevamente por el municipio de Acapulco, era un secreto a voces. La gran sorpresa es que fue el empresario Carlos Granda Castro quien resultó en segundo lugar con más positivos cuando a la gente se le preguntó si consideraría votar por los aspirantes de Morena a esa candidatura.

Esto revelado por el dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, lo que hace oficial que el acapulqueño Granda era de los aspirantes hombres el mejor posicionado para competir por la alcaldía de Acapulco.

O sea que si no fuera Abelina sería él, según la información oficial declarada en entrevista al periódico El Sur por quien dirige al partido en el estado, quien encabezara los trabajos de la Cuarta Transformación en Acapulco.

¿Por qué es la gran sorpresa? A diferencia de los demás aspirantes el empresario avícola lleva 12 años sin cargo público, y está en un nivel de posicionamiento muy competitivo, siendo el segundo con mayores positivos en la encuesta de Morena.

Es decir que no trae el desgaste propio del ejercicio público, ni arrastra negativos de cuando lo tuvo, lo cual lo vuelve un perfil de lo más presentable que tiene Morena para el electorado guerrerense.

¿Qué hará Morena con ese activo político? ¿Lo mandará a un distrito local donde seguramente pararán algunos de los que se metieron al proceso solo para ver qué les daban?

Considero que eso sería poco decoroso, amén de poco justo. Es como enviar al segundo lugar de una justa deportiva a recibir la medalla en las gradas, y no en el podio; o darle la de bronce en vez de la de plata.

Y lo peor, hacerlo porque es el único aspirante que no tenía el respaldo total de algún grupo de poder en particular. A Granda se le ubicaba como felixista, pero se trató de una alianza circunstancial porque en los hechos el senador Félix Salgado Macedonio siempre tuvo como primera opción a la diputada con licencia y ex presidenta de la Junta de Coordinación Política Yoloczin Domínguez Serna.

Por eso el posicionamiento de Granda entre los acapulqueños sólo se explica por la presencia que ha tenido durante casi 20 años en las colonias populares y el apoyo que ha brindado siempre a la población durante las crisis naturales y sociales. Eso la gente parece valorarlo bien por encima de cuestiones electorales y más allá de los partidos políticos, para los cuales, se ha convertido en un atractivo.

Hay que recordar que la propia coalición Fuerza y Corazón por México que integran el PRI, el PAN y el PRD por el cual el empresario ya fue diputado local, así como Movimiento Ciudadano no hallan con quien enfrentar a un Morena que tiene un 66 por ciento de aceptación en Acapulco y Abelina López Rodríguez que cuenta con el 52 por ciento, según lo informado por Jacinto González sobre la encuesta para elegir a la candidata de su partido.

Sin duda que es codiciable para la oposición la posibilidad de competir con quien fue el segundo lugar en la interna de Morena, proceso del cual, por cierto, Carlos Granda no se ha pronunciado ni para bien, ni para mal. Y su silencio, dice mucho. ¿Estará escuchando propuestas mientras calla?