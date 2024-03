Médula | Guerrero y Evelyn ganaron con la remoción en la FGE

La remoción de Sandra Luz Valdovinos es una ventana de oportunidad para que en la Fiscalía General del Estado no solo haya un cambio de titular, sino de resultados.

Tal como están las cosas actualmente el resultado de haber cambiado el nombre de Procuraduría a Fiscalía resulta meramente cosmético pero en nada ha impactado a los indicadores que los resultados deseables en un organismo debiera mover a la baja y no a la alza como sucedió con la cifra negra de delitos en el periodo de la depuesta teniente coronel.

La cifra negra en Guerrero aumentó de 96.2 a 96.8 por ciento durante el primer año de la abogada militar al frente de la FGE. Por eso estoy convencido de que con su remoción Guerrero y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda salieron ganando. Además de que se cumplió una demanda de la madre del normalista cuyo presunto homicida se evadió la justicia por omisiones que se atribuyen a la Fiscalía.

Considero a este indicador el más relevante porque se trata del porcentaje de delitos en los cuáles no hubo denuncia, o no se inició carpeta de investigación.

Es decir desnuda la alta desconfianza de las víctimas del delito y la baja capacidad de la Fiscalía para investigarlos.

La principal meta que se debe imponer a quienes a partir de la convocatoria recientemente abierta por el Congreso del Estado es recuperar la confianza de las víctimas y disminuir la cifra negra.

Aunque no han sido grandes disminuciones ha habido periodo en los que se ha logrado. Las cifras del INEGI indican que hubo decrementos de 2013 a 2014; de 2016 a 2017; de 2018 a 2018; y de 2020 a 2021.

El año con la cifra negra más alta en Guerrero fue 2016 cuando alcanzó el 98.3 por ciento de los delitos; y el de la más baja 2012 con 95.5 por ciento.

Poner metas a los futuros fiscales evitará además que confundan la autonomía con autogobierno, y no olviden que no están para gozar de privilegios sino para servir y dar resultados al estado de Guerrero, como sucedió con la hoy exfiscal que hasta se consideró exenta de cumplir con los exámenes de control y confianza establecidos en la Ley.

EL SNTE EN LUCHA

La sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bajo la dirigencia de Silvano Palacios Salgado se encuentra en paro indefinido desde el pasado 19 de marzo en varias escuelas del estado exigiendo la destitución del subsecretario de Finanzas y el director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero.

Piden la asignación de plazas a hijos de trabajadores administrativos que fallecieron víctimas del Covid19 algunos, y otros más por la violencia en el estado. Así como que se cumpla con la entrega de los premios de la rifa por el Día del Maestro del año pasado, ya que no se han entregado a quienes resultaron ganadores de los electrodomésticos y automóviles que fueron rifados, pero no entregados y no se sabe dónde quedaron.